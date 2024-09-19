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CTP, "Kıbrıs'ta Çözüm Ekseninde Ekonomi" paneli düzenliyor

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CTP, "Kıbrıs'ta Çözüm Ekseninde Ekonomi" paneli düzenliyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Eylül Çarşamba günü “Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi” başlıklı panel düzenliyor.

Parti basın bürosunun açıklamasına göre, KTÖS Konferans Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak panelde ekonomi alanında uzman isimler yer alacak. 

Panelin konuşmacıları Mustafa Besim, İzge Arısal, Berkan Tokar, İpek Borman ve Mertkan Hamit olacak. Panelde, Kıbrıs'ta çözüm arayışlarının ekonomi üzerindeki etkileri ve bu alanda atılabilecek adımlar detaylı bir şekilde ele alınacak.

Açıklamaya göre bu etkinlik, eylül ayında çeşitli örgütler ve sendikalar tarafından düzenlenen barış etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve politika ile ilgilenen herkesin davetli olduğu panelin, çözüm sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenleneceği ve panelin ardından katılımcıların saat 20.30’da düzenlenecek kokteylde bir araya gelecekleri kaydedldi.

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