“CTP kaosa oynuyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı’nın seçildiğini ve ilan edildiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Meclis Başkanı Meclis'te iken Meclis Başkan Yardımcısı aracılığıyla kürsüyü işgal ettiğini kaydederek, CTP’nin tavrını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, Meclis'in yasa üretme ve halka hizmet etme yeri olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis'i çalıştırmak yerine kaosa oynamaktadır, bu tavır halkın hizmet beklediği zamanda kabul edilebilir değildir. Meclis Başkanı seçilmiş ve ilan edilmiştir. Bütçenin gündeme geleceği bu zaman Meclis’te ciddi sorumluluk gerektirmektedir. Bütçe sürecinin sekteye uğramasının ülkedeki tüm sektörlere olumsuz yansımaları olacaktır.”

Mecliste bekleyen ciddi yasaların olduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Halka hizmet yolunda yapılan yasaların onaylanması sürecinin uzatılması halkın beklentilerinin önüne geçmek demektir. Halka hizmet edeceğiz diyen bir kesimin tavrı kendi söylemleri ile çelişmektedir. Herkese sağduyulu olma, bir an önce takınılan tavırdan vazgeçilerek Meclis'in çalışmasına katkı koyma çağrısı yapıyorum. Kaosun kazananı olmaz ama kaybeden halk olur.”