banner913
banner932
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
36 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
24 0
 
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
18 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
30 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
64 0
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
28 0
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu
28 0
banner1059

“CTP kaosa oynuyor”

banner1020

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı’nın seçildiğini ve ilan edildiğini vurguladı

banner1045
“CTP kaosa oynuyor”
banner971

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Meclis Başkanı Meclis'te iken Meclis Başkan Yardımcısı aracılığıyla kürsüyü işgal ettiğini kaydederek, CTP’nin tavrını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada, Meclis'in yasa üretme ve halka hizmet etme yeri olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis'i çalıştırmak yerine kaosa oynamaktadır, bu tavır halkın hizmet beklediği zamanda kabul edilebilir değildir. Meclis Başkanı seçilmiş ve ilan edilmiştir. Bütçenin gündeme geleceği bu zaman Meclis’te ciddi sorumluluk gerektirmektedir. Bütçe sürecinin sekteye uğramasının ülkedeki tüm sektörlere olumsuz yansımaları olacaktır.”

Mecliste bekleyen ciddi yasaların olduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Halka hizmet yolunda yapılan yasaların onaylanması sürecinin uzatılması halkın beklentilerinin önüne geçmek demektir. Halka hizmet edeceğiz diyen bir kesimin tavrı kendi söylemleri ile çelişmektedir. Herkese sağduyulu olma, bir an önce takınılan tavırdan vazgeçilerek Meclis'in çalışmasına katkı koyma çağrısı yapıyorum. Kaosun kazananı olmaz ama kaybeden halk olur.”

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.