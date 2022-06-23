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CTP heyeti yangın bölgesini ziyaret etti

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CTP heyeti yangın bölgesini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre ilk olarak İskele’ye giden CTP heyeti, dün akşam yangın tehlikesinden dolayı tahliye edilen Ardahan ve Mersinlik köylerini ziyaret etti.

Erhürman ve beraberindeki milletvekilleri, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alırken, yangından etkilenen bölge halkı için neler yapılabileceği hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Yangında büyük bir alanın küle döndüğünü ifade eden Genel Başkan Tufan Erhürman, görüntülerin üzüntü verici olduğunu dile getirdi ve tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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