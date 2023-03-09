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CTP heyeti, Sivil Savunma Teşkilatı'nı ziyaret etti

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CTP heyeti, Sivil Savunma Teşkilatı'nı ziyaret etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nı ziyaret etti.
 
CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan depremde yaptıkları çalışmalardan dolayı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na teşekkür eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekilleri Fikri Toros, Fide Kürşat, Filiz Besim, Ürün Solyalı ve CTP Parti Meclisi (PM) üyesi Behçet Öznacar da eşlik etti.
Ziyarette Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Koordinatör Levent Arıkoğlu ve Personel Müdürü Nediye Zeytincioğlu hazır bulundu.
 
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