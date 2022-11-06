CTP, Güzelyurt’ta yürüyüş düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican’ın da katılımıyla Güzelyurt Çarşısı'nda bir yürüyüş düzenledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, bando takımının öncülük ettiği kortej yürüyüşü, Güzelyurt Terminal Çemberinden başlayarak, Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi önünde sona erdi.

Yürüyüşe, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş katıldı.

Bican: “Değişim artık kaçınılmaz”

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican yürüyüşte yaptığı açıklamada, kentte değişimin artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, Güzelyurt halkının da bu değişimi yüksek sesle talep ettiğini kaydetti.

Ortaya koydukları vizyonu Güzelyurt ve tüm bölge halkı birlikte çizdiklerini dile getiren Osman Bican, daha yaşanabilir bir Güzelyurt ve köylere eşit hizmet sağlamak için kolları sıvadıklarını ifade etti.

