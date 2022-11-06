banner875
banner815
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
13 0
Cihangir gözünü zirveye dikti
Cihangir gözünü zirveye dikti
52 0
 
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
17 0
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
18 0
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
18 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
27 0
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
15 0
banner878

CTP, Güzelyurt’ta yürüyüş düzenledi

banner476

banner825
CTP, Güzelyurt’ta yürüyüş düzenledi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican’ın da katılımıyla Güzelyurt Çarşısı'nda bir yürüyüş düzenledi.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, bando takımının öncülük ettiği kortej yürüyüşü, Güzelyurt Terminal Çemberinden başlayarak, Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi önünde sona erdi.
Yürüyüşe, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş katıldı.
Bican: “Değişim artık kaçınılmaz
CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican yürüyüşte yaptığı açıklamada, kentte değişimin artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, Güzelyurt halkının da bu değişimi yüksek sesle talep ettiğini kaydetti.
Ortaya koydukları vizyonu Güzelyurt ve tüm bölge halkı birlikte çizdiklerini dile getiren Osman Bican, daha yaşanabilir bir Güzelyurt ve köylere eşit hizmet sağlamak için kolları sıvadıklarını ifade etti.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.