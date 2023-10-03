CTP eylem sürecini sokağa taşıyacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti olarak başlattıkları “Utan ve Git” söyleminin sadece kendileri değil, tüm Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu, bu sesi hem Meclis’e hem de sokağa taşıyacaklarını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman dün BRT’de “Güne Yansıyanlar” programına katılarak değerlendirmede bulundu.

Halkın artık "ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümete yönelik herhangi bir umudunun kalmadığını" savunan Erhürman, sokakta gezdiklerinde karşılaştıkları yurttaşların “Onlar utanmıyor ama biz onlar adına utanıyoruz” dediklerini ileri sürdü.

Bunu söyleyenlerin sadece CTP’ye oy veren yurttaşlar olmadığını, hükümetteki siyasi partilere geçmişte oy verenlerin de bunları söylediğini savunan Erhürman, “Biz halkın bu görüşünü meclise de yansıtıyoruz ve kendi eylemlilik sürecine yansıtacağız. Bu talep yurttaşların talebidir. Bizim insanlarımız ‘Bu yaşananları kabul etmiyoruz’ diyor” diye konuştu.



“Ülkeyi serbest bölge olarak görüyorlar”



Hükümet mensuplarının ülkeyi adeta serbest bölge olarak gördüklerini ileri süren Erhürman, "bu kişilerin KIB-TEK’te sınav yapacaklarını söyleyip o sınava şaibe karıştırdıklarını, daha sonra da sınavsız münhalsiz istihdam yaptıklarını, toplumun bu yaşananları kabul etmediğini" savundu.

Ders kitaplarında doğru olmayan bilgilere yer verildiğini, Ercan’da 59 milyon Euro’nun bağışlandığını, olası bir uyuşmazlık çıkması halinde de burada KKTC mahkemelerinin devre dışı bırakıldığını ileri süren Erhürman, insanların yaşananları hazmedemediğini söyledi.

Elektrik santrallerinin bakımlarının yapılmaması nedeniyle Güney Kıbrıs’tan elektrik satın alındığını ve bunun kurumu zarara uğrattığını söyleyen Erhürman, “Üstüne dönüp sınavsız münhalsiz istihdam yapıyorlar. Elektriğe yeniden zam geldiğinde Ukrayna- Rusya savaşını mı bahane edecekler? Öyle bir anlayış ki ülkeyi serbest bölge olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı.



“Çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz gereği sokakta olacağız”



Eylem sürecini artık sokağa taşıyacaklarına dikkat çeken Erhürman, “Çocuklarımıza karşı borcumuz var, onlar için sokakta olacağız. Kim sokaktaysa onun yanında olacağız. Bizim yanımızda da birileri olacaksa olacak. Kıbrıs Türk halkı bunca yıllık varoluş mücadelesinin sonrasında, bu arkadaşlar bu zihniyete sahiptir diye çok hızlı bir yok oluş sürecine girdi” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın “Utan ve Git” söylemine dair açıklamalarının sorulması üzerine Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Özersay ve partisinin sine-i millet tercihine dair ben hiçbir şey söylemedim. Tercihlerine hep saygı gösterdim. 53 yaşındaki bir partinin yetkili organlarının aldığı kararlara ve bu kararların uygulanmasına da saygı göstermelerini beklerim. CTP’nin yetkili organlarının kararı, mücadeleyi Mecliste sürdürmektir. Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok mecliste iddiasını CTP ortaya koydu. Sokağı daha çok meclise, meclisi daha çok sokağa taşıyabilirdik. Bu dönemde bunu da hayata geçirmek için artık daha çok sokaktayız. Sosyal medya atraksiyonu çerçevesinde kalacak bir eylem değildir bu.”

