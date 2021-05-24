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CTP'den Adalı cinayetiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi

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CTP'den Adalı cinayetiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan iddiaların araştırılması için Meclis Araştırma Komitesi kurulması için önerge verdi.
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP’nin 12 milletvekili 6 Temmuz 1996 tarihinde faili meçhul cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı’nın ölümüyle ilgili ortaya atılan iddiaların bir Meclis Araştırma Komitesi kurularak ele alınması ve sonuçlandırılması için gerekli işlemlerin ivedilikle başlatılmasını talep eden bir önerge hazırladı.
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