banner583
banner753
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
15 0
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
53 0
 
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
8 0
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
25 0
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
6 0
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
55 0
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
Sanayi bölgesi sakinlerinin duyarsızlığı
21 0
banner661
banner726

“CTP birinci parti çıkacak”

banner476

CTP lideri Erhürman, 23 Ocak seçimlerinde CTP’nin birinci parti olarak çıkacağına inandığını söyledi

banner714
“CTP birinci parti çıkacak”
banner721

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Örgütü tarafından, Lefkoşa milletvekili aday adaylarını tanıtım etkinliği düzenlendi.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Konferans Salonunda yer alan etkinlikte Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, CTP’nin hükümette bulunduğu 2018 yılında da döviz kriziyle karşı kaldıklarını ancak, Kıbrıslı Türklerin alım gücünü korumak için konuya kayıtsız kalmadıklarını, ancak bugünkü hükümetin halkın alım gücünü korumak yerine sessizliğe büründüğünü söyledi. Erhürman, 23 Ocak 2022 milletvekili seçimlerinde CTP’nin birinci parti olarak çıkacağına inandığını da söyledi.
Parti Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da yaptığı konuşmada aday adayların aynı amaç ve hedef noktasında bu ülke insanı için bir şeyler yapmak istediğini gördüğünü söyledi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.