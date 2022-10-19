Çolakoğlu CTP’nin Yeniboğaziçi, Tuver de Beyarmudu adayı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yerel yönetim seçimlerinde Yeniboğaziçi’nde Şifa Çolakoğlu’nu, Beyarmudu’nda Sadık Tuver’i aday gösterdi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP Parti Meclisi (PM) dün akşam toplanarak, Yeniboğaziçi Belediyesi ile Beyarmudu Belediyesi adaylarını onayladı. Buna göre Yeniboğaziçi’nde CTP Gazimağusa milletvekili Şifa Çolakoğlu, Beyarmudu’nda ise Sadık Tuver aday.
Yerel seçimlerin tarihi 25 Aralık olarak belirlenmişti.
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