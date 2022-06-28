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Çok çalışan Meclis tatile giriyor

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Ocak ayında gerçekleşen milletvekilliği seçimi önceside toplanmayan seçim sonrasında ise 15 gün sonra ilk toplantısını yapan ancak doğru dürüst bir hükümet kurulamaması nedeniyle Mayıs ayına kadar yasa bile görüşemeyen Cumhuriyet Meclisi bugün tatile girecek

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Çok çalışan Meclis tatile giriyor

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.20’de toplandı. Bugünkü birleşimin ardından Meclis tatile girecek.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek son birleşimde, Cumhuriyetçi  Türk  Partisi (CTP) grubu  adına  CTP Genel  Başkanı  ve Lefkoşa Milletvekili Tufan  Erhürman'ın  sunduğu,  21  Haziran  2022  tarihinde meydana gelen Mersinlik Bölgesindeki orman  yangınının  çıkış  nedeni  veya  nedenleri  ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesi de görüşülecek.

Cumhuriyet Meclis, Anayasa gereği, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışıyor. Ancak Meclis, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor.

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