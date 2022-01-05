banner762
banner753
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
10 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
169 0
 
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
37 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
61 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
22 0
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
20 0
31 0
banner661
banner726

Çıldır: Memleket yangın yeri

banner476

DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, seçim gezileri çerçevesinde ülkenin dört bir yanını gezdikleri ve her kesimin nabzını tutup yaşam koşullarını yerinde gördüklerine dikkat çekerek memleketin yangın yeri olduğuna vurgu yaptı.

banner714
Çıldır: Memleket yangın yeri
banner721
 
Kırsal kesimde birçok sıkıntı olduğu ve halkın artık yorulduğuna dikkat çeken Mehmet Çıldır, katıldığı bir TV programında memleket yangın yerine döndüğünü örnekleriyle açıkladı.
“Kırsal kesimi geziyor, görüyorum. Durum işler acısı, insanlar çocuklarına süt alamıyor, çocuklarını okula gönderecek durumları yok, gençler işsiz iş imkanları sınırlı bu durumda yaşamaya çalışıyorlar” diyerek ülkenin fotoğrafını çeken Mehmet Çıldır, “Bütün tarım ve hayvancılarımıza gerekli olan hibe, ekipman ve destekleri sağlayacağız.  Parti olarak adalet eşitliğinin gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek adaletli vergilendirmeyle, gerekli olan her şeyi yapacaklarını aktardı.
İş, eğitim ve sağlık gibi temel konularda yetersiz kalındığını ifade eden Çıldır, var olan politikacıların gençler, üretici ve sanayiciye verdikleri sözleri yerine getirmediklerinin herkes tarafından seslendirildiğini kaydetti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.