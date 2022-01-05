Çıldır: Memleket yangın yeri

DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, seçim gezileri çerçevesinde ülkenin dört bir yanını gezdikleri ve her kesimin nabzını tutup yaşam koşullarını yerinde gördüklerine dikkat çekerek memleketin yangın yeri olduğuna vurgu yaptı.



Kırsal kesimde birçok sıkıntı olduğu ve halkın artık yorulduğuna dikkat çeken Mehmet Çıldır, katıldığı bir TV programında memleket yangın yerine döndüğünü örnekleriyle açıkladı.

“Kırsal kesimi geziyor, görüyorum. Durum işler acısı, insanlar çocuklarına süt alamıyor, çocuklarını okula gönderecek durumları yok, gençler işsiz iş imkanları sınırlı bu durumda yaşamaya çalışıyorlar” diyerek ülkenin fotoğrafını çeken Mehmet Çıldır, “Bütün tarım ve hayvancılarımıza gerekli olan hibe, ekipman ve destekleri sağlayacağız. Parti olarak adalet eşitliğinin gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek adaletli vergilendirmeyle, gerekli olan her şeyi yapacaklarını aktardı.

İş, eğitim ve sağlık gibi temel konularda yetersiz kalındığını ifade eden Çıldır, var olan politikacıların gençler, üretici ve sanayiciye verdikleri sözleri yerine getirmediklerinin herkes tarafından seslendirildiğini kaydetti.



