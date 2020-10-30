Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, yarınki seçimlerin “ülke geleceği için tarihi bir dönüm noktası” olduğunu söyledi.

Nazım Çavuşoğlu Basın Ofisi aracılığıyla yaptığı açıklamada “Çıkmış olduğum bu yolda sizlerden aldığım güç ve destekle birlikte başarıya ulaşacağımızdan eminim. Yıllardır UBP’nin bana verdiği görevleri başarıyla yerine getiren, kriz yaratmayıp, kriz çözen kişiliğim ve disiplinimle size hizmet etmeye devam edeceğim. Çıktığımız yol, ülke geleceği için tarihi bir dönüm noktası önemindedir.

Sizlerden yarın düzenlenecek seçimde partimizi ve ülkemizi daha iyi noktaya getirmek için adayım” dedi.

Devlet yönetimine tam kadro hazır olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Bugüne kadar tecrübemle, yapmış olduğum çalışmalarla ve iş ahlakımla herkes tarafından takdir edilmiş olmam, çıktığım bu yolda bana güç verdi.” İfadesini kullandı.