"Çevrenin de korunarak toplumsal faydanın ön planda tutulması şart"

TDP olarak bina ve heykel yapımına karşı olmadıklarını ancak sosyal, ekonomik, çevresel ve sanatsal boyutlarının mutlaka bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, çevrenin de korunarak toplumsal faydanın ön planda tutulmasının olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Heykele Hayır Platformu” üyelerinden bir heyeti kabul etti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Girne Dağ eteklerinde orman arazisi içerisine yapılması planlanan “Asil Köylü” heykeli başta olmak üzere çevresel konular değerlendirildi.

“TOPLUMSAL FAYDA İÇERECEK VE ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ OLMAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMALI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede sanat adına yapılacak devasa büyüklükteki heykellerin toplumsal fayda içerecek ve çevreye olumsuz etkileri olmayacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurguladı. Girne Dağ eteklerinde orman arazisi içerisine yapılması planlanan “Asil Köylü” heykelinin de toplumsal faydadan çok çevreyi olumsuz etkileyeceğini belirten Özyiğit, projenin yeri ve şeklinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TDP olarak bina ve heykel yapımına karşı olmadıklarını ancak sosyal, ekonomik, çevresel ve sanatsal boyutlarının mutlaka bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, çevrenin de korunarak toplumsal faydanın ön planda tutulmasının olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.

“Asil Köylü” heykelinin projesine bakıldığında çevreyi olumsuz etkileyeceğinin açıkça görüldüğünü belirten Özyiğit, “Bu tür projeler ancak toplumsal fayda yaratacak şekilde imara açılmış ve yapılaşmış bölgelerde değerlendirilmeli. Yapılaşmanın olmadığı ve toplumsal faydanın olmayacağı projelere devletin arazi sunması doğru değildir” dedi.

Özyiğit, bu tür projelerin doğal orman arazilerini tehlikeye atacak, şehirlerin dokularına uygun olmayan yapılaşmaların önünü açacak içerikte olduğuna da dikkat çekti. Şehirlerin, ülkelerin sanat eserlerine ihtiyaç duymasının yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu, ancak bu sanat eserlerinin toplumsal fayda içermesi ve çevreyle barışık olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, böylesine büyük etki yaratacak projelerde ‘Ben yaparım olur’ düşüncesi ile değil, başta çevre örgütleri olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte hareket edilmesi ve toplumsal katılım süreçlerinin mutlaka sağlanması gerektiğini ifade etti.

Özyiğit, Platformun mücadelesine ve 28 Temmuz’da gerçekleştirecekleri eylemine destek vereceklerini de belirtti.

50 civarında örgütün oluşturduğu Heykele Hayır Platformu adına konuşan Hasan Sarpten Girne Dağları’nın eteklerindeki doğal olarak kalmış en önemli tepelerden birine ‘‘Asil Köylü’’ adı verilen devasa bir heykel inşaatı yapılmasına karşı olduklarını belirtti.

Resmi olmasa da sürecin ilerletildiği “Asil Köylü” heykelinin ekolojik, ekonomik, kültürel ve sanatsal açılardan sakıncalarla dolu olduğuna dikkat çeken Sarpten, bu yönde gerekli adımların atılmaması halinde, eylemler ve yargı süreci dahil her türlü mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirtti. Sarpten, bu çerçevede ilk eylemlerini de 28 Temmuz’da Girne’de gerçekleştireceklerini kaydetti.