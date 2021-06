“Çevre artık bir devlet politikası haline gelmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, TDP tarafından Meclise sunulan “1995’den Günümüze Kadar Olan Orman Yangınlarıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi” raporunun görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Yangınlarla ilgili çok ciddi bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Çeler, Konuşmasının başında raporun hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

Ormanların dünyanın ciğerleri olduğunu, onları koruması gereken insanların ise maalesef yangınların en büyük dostu olduğunu belirten Çeler, ormanların, toplumsal sağlığın, çevrenin, havanın korunmasının önemine vurgu yaparak, çevrenin bir devlet politikası olması gerektiğini kaydetti.

Çevre ve doğayla ilgili, tüm canlılarla ilgili Meclis’in görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Çeler, “Yaşayan her varlığın sesi olmalı, onların katledilmesine göz yummamalıyız” dedi.

Yangını söndürme aşamasındaki en önemli sorunların başında Yangın Mühendisi olmaması ve olayı organize eden kişilerin işine karışılmasının geldiğini belirten Çeler, Devletteki yangın mühendisliği eksikliğinin ivedi olarak giderilmesi, diğer yandan da kim olursa olsun yangın söndürme uzmanlarının işine kimsenin karışmaması gerektiğini kaydetti.

1995 yangının izlerinin halen silinmediğini, yıllar içinde de buna maalesef yenilerinin eklendiğini belirten Çeler, yangın konusunda yeterli eğitimin verilemediğinin bir gerçeklik olduğunu, ancak bazı sorumsuz, bilinçsiz, umursamaz kişilerin de yangınlara neden olduğunu kaydetti. Bu kişilere yönelik cezaların artırılmasının önemli olduğunu ancak gerekli denetim mekanizmasının da halen kurulamadığını belirten Çeler, bu olayların önüne geçmenin en önemli yolunun eğitim ve denetimden geçtiğini kaydetti.

Çevrenin korunması ve yangınlarla mücadele konusunda gelişen teknolojiden de yararlanılması gerektiğini söyleyen Çeler, kimseyi karşı karşıya getirmeden çevre ihlali yapan kişilerin ilgili kurumlara şikayet edilmesinin mekanizmasının kolaylıkla kurulabileceğini aktardı. Çeler, yardım amaçlı olarak yangınlara müdahale eden kişilerin araçlarında oluşan hasarların karşılanmaması nedeniyle bu kişilerin mağdur edildiğini de belirtti.

Komite raporunun öneminin basın tarafından da anlaşılması gerektiğini kaydeden Çeler, çevrenin korunması, duyarlılığın artırılması adına, her an yangın çıkacakmış gibi çeşitli platformlardan toplumun uyarılması ve bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.