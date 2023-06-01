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Çetin Sadeli de aday

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Çetin Sadeli de aday
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Bağımsız Milletvekili Adayı Çetin Sadeli, dün saat 09.30 sıralarında Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunda bulundu.
 Sadeli, sosyal medya hesabından “Bağımsız aday olarak başvurumu yaptım. Onlar gibi değil ben ne söz verdiysem o. Takdir sizlerindir.” ifadelerini kullandı.
 
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