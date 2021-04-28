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Cenevre'de yoğun görüşmeler başladı

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Cenevre'de yoğun görüşmeler başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde dün başlayan 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konferansı bugün devam ediyor.

Cenevre’de tüm gün devam edecek olan 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısının ilk oturumu başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığındaki toplantı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab katılımıyla sürüyor.

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