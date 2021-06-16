banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
134 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
193 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
34 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
169 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
71 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
26 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
56 0
banner661

Çeler: Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili değişiklik çalışanın haklarına saldırı

banner476

TDP Milletvekili Çeler, İş Yasası’nın 30’uncu maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini, Hükümet’in bu “yanlışında” daha fazla ısrar etmemesi gerektiğini kaydetti

banner666
Çeler: Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili değişiklik çalışanın haklarına saldırı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler,  “çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı” olarak nitelediği toplu iş sözleşmesiyle ilgili değişiklik konusunda, tüm paydaşların bir araya gelerek bir çalışma yapabileceğini, Bakanın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Zeki Çeler, toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolması halinde, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin geçerli olmasını sağlayan düzenlemede yapılmak istenilen değişiklik hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çeler, İş Yasası’nın 30’uncu maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini, Hükümet’in bu “yanlışında” daha fazla ısrar etmemesi gerektiğini kaydetti.

Yapılmak istenilen değişikliğin bazı kesimler tarafından basitleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Çeler, toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen süre içinde taraflarca yenisinin yapılmaması halinde, işveren tarafına toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını, bunun gerçekleşmesi halinde de gerek kamu gerekse özelde sendikalaşmanın olamayacağını ifade etti.

Değişikliğin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu savunan Çeler, konuyla ilgili olarak tüm paydaşların bir araya gelerek bir çalışma yapabileceğini, Bakanın bu konuda inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.