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Çeler “İşçilerin haklarını elinden alacak her adıma karşıyız”

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UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Meclis’e getirmeyi planladığı İş Yasasındaki bazı değişiklik maddelerinin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu ileri süren TDP Milletvekili Çeler alışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunarak, işçilerin haklarını elinden alacak, geriye götürecek her türlü uygulamaya şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı

Çeler “İşçilerin haklarını elinden alacak her adıma karşıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle, çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini savunarak, işçilerin haklarını elinden alacak, geriye götürecek her türlü uygulamaya şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.

Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Meclis’e getirmeyi planladığı İş Yasasındaki bazı değişiklik maddelerinin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

2018-2019, dörtlü hükümet döneminde de mali protokol görüşmeleri sırasında da benzer maddelerin masaya getirildiğini, ancak buna karşı çıktıklarını, dönemin müsteşarının da bu maddenin kabul edilemez olduğunu aktardığını belirten Çeler, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki İş Yasasında bile bu şekilde bir maddenin olmadığına dikkat çekti.

Mevcut maddenin ‘yenilenene kadar eskisi devam eder’  şeklinde olduğunu belirten Çeler, yapılmak istenilen değişikliğin AB uyum yasaları ile de çelişeceğini ifade etti.  

Yapılmak istenilen değişikliğin yanlış olduğu kadar, çalışma barışına ve örgütlü yaşama da ciddi darbe vuracağını savunan Çeler, “TDP olarak buna onay vermemiz mümkün değildir. Toplu İş Sözleşmelerini oradan kaldıracak, işçi haklarını geriye götürecek, örgütlü yaşama zarar verecek ve emek sömürüsüne yol açacak bu değişikliklere karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi. 

Konuyla ilgili olarak yarından itibaren ilgili sendikalara da ziyaretler başlatacaklarını belirten Çeler, yapılmak istenilen değişikliklerle karşı neler yapılabileceğini görüşerek, birlikte neler yapılabileceğini  değerlendireceklerini ifade etti.

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