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Çeler "Hükümet seçim uğruna asgari ücretliyle oyun oynuyor"

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Çeler, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün belirlenen asgari ücrete yönelik olarak “Çok hızlı gidildi, işveren tarafının dava etmesi halinde yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” yönündeki söylemini hatırlatarak, “Belli ki dün belirlenen asgari ücret sadece göstermelik bir oyundu." dedi

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Çeler "Hükümet seçim uğruna asgari ücretliyle oyun oynuyor"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Zeki Çeler dün belirlenen asgari ücretin yürürlüğe girip girmeyeceğinin belli olmadığını belirterek, hükümetin seçim uğruna emek üzerinden siyaset yaptığını iddia etti.
TDP’den yapılan açıklamaya göre, Çeler, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün belirlenen asgari ücrete yönelik olarak “Çok hızlı gidildi, işveren tarafının dava etmesi halinde yargı süreci başlarsa, asgari ücretin yürürlüğe giriş tarihi uzar” yönündeki söylemini hatırlattı.
Çeler, “Belli ki dün belirlenen asgari ücret sadece göstermelik bir oyundu. Bırakın belirlenen miktarın döviz karşısında halen erimiş olduğunu, yapılan açıklamalarda bu ücretin yürürlüğe girmeyeceğini bile bile belirlendiği ortada” dedi.  
Seçim yasaklarına girme ihtimalinin yanısıra işverenin bu rakama karşı durup, yargıya götüreceği bilinmesine rağmen sırf seçim uğruna emekçinin beklentileriyle oynandığını savunan Çeler, oy kazanmaya çalışıldığını öne sürdü.
Çeler, toplantı öncesinde Yüksek Seçim Kurulu’ndan asgari ücret belirlenmesinin seçim yasaklarına girip girmeyeceği hususunda bir görüş alınıp alınmadığını sordu.
“Emeğin değeri sizin için bu kadar basit ve seçimlerde oynanacak oyun mu?” diye soran Çeler, “Keşke bizim kadar cesur olup seçim yasakları girmeden bu artışı yapsaydınız” dedi. 
Çeler bu olayı yakından takip ederek emekçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi. 
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