Çeler "Girne’nin yeniden cazibe ve çekim merkezi haline gelmesini sağlayacağız"

Girne’de yaşam kalitesinin düştüğünü ve ekonomik kazancın azaldığını savunan Çeler, Girne’yi yeniden cazibe ve çekim merkezi haline getirip, rahat ve yaşanabilir bir şehir olmasını sağlayacaklarını dile getirdi

Girne Belediyesi Başkanlığı'na bağımsız aday olacağını açıklayan Zeki Çeler, Girne’nin yeniden cazibe ve çekim merkezi haline gelmesi, rahat ve yaşanabilir bir şehir olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çeler, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay'ın programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Girne’deki trafik sorununu çözmek için projelerinin hazır olduğunu belirten Çeler, ekibindeki şehir planlama ve trafik uzmanlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Zeki Çeler, Girne Trafik Ulaşım Master Planı’na uygun olarak yolların ve kavşakların yeniden düzenleneceğini, yolların yönlerinin belirleneceğini, trafik ışığı konulacağını ve kaçış yolları yapılacağını ifade etti.

Çeler, dolmuşların maddi destekle daha iyi noktaya gelmesi, halk ve turistler tarafından tercih edilmesinin sağlanacağını, güzergahlarının da yeniden belirlenerek, durak sayılarını artırılacağını ifade etti.

Dolmuşlara GPS cihazı takarak takip ve denetim sağlayacaklarını aktaran Çeler, şöyle devam etti:

“Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak. Cep telefonlarına indirilecek programlarla dolmuşların durağa olan mesafesi tespit edilecek böylece vatandaş durakta beklemeden dolmuşun nerede olduğunu görecek. Yapacağımız uygulamalarda hem toplu taşımacılar hem de vatandaşlar kazançlı çıkacak.”

Mevcut yönetimin Girne’deki trafik sorununu Doğu Çevre Yolu’nun yapılmamasına bağladığını savunan Çeler, “Halbuki Girne’nin her noktasında trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Doğu Çevre Yolu yapılıncaya kadar önlemlerle trafik yükü azaltılabilir. Doğanköy ve Ozanköy’de kaçış yolları yapılabilir” dedi.

Çeler, otoparkların daha etkin kullanılmasının sağlanması için çarşıya servis konulacağını belirterek, cep parklar yaratarak belediyenin gelirlerini artıracaklarını belirtti.

Zeki Çeler, “kent kart” çıkararak Girnelilerin otoparklarda indirimden yararlanılması gibi avantajlar sağlayacaklarını kaydetti.

Semih Sancar Caddesi’ndeki çalışmalarla ile ilgili konuşan Çeler şunları söyledi:

“Seçimlere kısa süre kala ‘iş yapıyorum’ algısıyla panik içinde çalışmalara başlandı. Refüjlerin şekli sürekli değişiyor. Yoldaki inşaat çalışmaları bitmeden yol bölündü, beton dökümleri nedeniyle zaman zaman trafik aksıyor. Bu kentte yaşamıyor musunuz? İş bilmez misiniz? Trafiğin yoğun olduğu saatlerde beton dökümü izni verdiniz.”

Girne’de yaşam kalitesinin düştüğünü ve ekonomik kazancın azaldığını savunan Çeler, Girne’yi yeniden cazibe ve çekim merkezi haline getirip, rahat ve yaşanabilir bir şehir olmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Girne’de son 4 yıldan beridir iş yapılmadığını savunan Çeler, “Mevcut başkan, iş yapma vizyonunu tamamladı. Pandeminin arkasına sığındı ve son iki yıldır hiç iş yapmadı” iddiasında bulundu.

Çeler, “Seçimde siyasi amblemler yerine iş yapacakları yarıştıralım” ifadelerini kullandı.

