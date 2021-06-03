Çeler: Değil toplum yararına icraat yapmak, bakanların birbirinden haberi bile yok

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, ülkede ekonomik anlamda ciddi bir kriz yaşandığını, tüm sektörlerin sıkıntı içinde olduğunu, birçok kesimin eylem yaptığını, ancak bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin önceliğinin ise toplumun sorunları olmadığını vurguladı. Ülkedeki kötü duruma rağmen UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin önceliğinin halen atamalar ve kurultay olduğunu belirten Çeler, “Hükümet hiçbir alanda görev ve sorumluluğunu yerine getiremiyor, bu yapısıyla getirmesi de mümkün değildir” dedi.

TDP Milletvekili Çeler bugün Meclis’te yaptığı konuşmada ülkede yaşanan siyasi gelişmeler ile hükümetin icraatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başlığının ‘siyasi gelişmeler’ olduğunu ancak bunun doğrusunun ‘siyasi gelişmemeler’ olması gerektiğini belirten Çeler, çünkü ülkede hiçbir alanda olumlu yönde bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Ülkedeki yapısal sorunların pandemi nedeniyle derinleştiğini, alınan ve alınmayan kararlar neticesinde ülkenin maalesef gelişemediğini belirten Çeler, kurultay kavgaları, atamalar ve parti içi çekişmeler dışında, toplum yararına olumlu bir adım atılmadığını kaydetti. Ülkede hemen hemen tüm sektörlerin sıkıntıda olduğunu, hayvan üreticilerinin günlerdir eylemde olduğunu, K.T. Öğrenci Yurtları Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kar İş, Seyahat Acenteleri Birliği ile Taksicilerin de eylem hazırlığında olduğunu belirten Çeler, “Ülke adeta yangın yeri ama değil bu sorunları çözmek bakanların birbirinden haberi bile yok” dedi.

Başbakan’ın bir şantiyede çıkan 85 pozitif vakadan haberi olmadığını, Eğitim Bakanı’nın, Sağlık Üst Kurulu’nun ‘okullar açılabilir’ kararından haberi olmadığını, İnanç Turizmi ile ilgili karar alınırken Turizm Bakanının haberi olmadığını, Surlara beton dökülür ancak izin merciinin haberi olmadığını belirten Çeler, böylesi bir yapıdaki hükümetten toplum yararına icraat beklenemeyeceğini kaydetti.

Ülkeyi yönetemeyen hükümetin kendisine yapılan önerilere de kulak tıkadığını belirten Çeler, “Hükümet yönetemiyor ama bunun faturasını maalesef toplum ödüyor” dedi.

Eskiden maçları kötü yöneten hakemlere kullanılan tabirin bu hükümete yönelik de kullanılabileceğini belirten Çeler, “Uzun uzun anlatmaya gerek yok, hükümetin durumu ortada. Bu hükümete renga’ diyerek sözlerini tamamladı.

