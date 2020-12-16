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Çavuşoğlu ile Lute Kıbrıs konusunu görüştü

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Çavuşoğlu ile Lute Kıbrıs konusunu görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM’nin Kıbrıs Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute ile görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lute ile görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: “BM’nin Kıbrıs Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute’a federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledik. Türk tarafı Ada’daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor. Yeni bir müzakere süreci için ortak zemin oluşması gerekiyor.”  
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