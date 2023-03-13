Çavuşoğlu: "Çadırlar ülkenin gerçeği, bununla yüzleşmek gerek"

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bakanlıkların sunduğu projelerin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını, çadırların ülkenin gerçeği olduğunu, bununla yüzleşmek gerektiğini vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden sonra ülkenin gerçeklerle yüzleşme zemini oluştuğunu söyleyerek, ülkede yaşanan sorunların bir partiye mal edilemeyeceğini, geçmişten gelen sorunların birikimi olduğunu belirtti.

Eğitimin sürekliliğinin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, bunu sağlamak adına çalışmalar yapıldığını, çadırda eğitimin de bu çerçevede başlatıldığını kaydetti.

Ülkede gelir ve gider dengesini düzenlerken birinci sırada maaşların, çok gerideki sıralarda ise okulların olamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, bu dengenin ihtiyaçlar doğrultusunda kurulması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bakanlıkların sunduğu projelerin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını, çadırların ülkenin gerçeği olduğunu, bununla yüzleşmek gerektiğini ifade etti.

Kamu ve okul binalarının durumunun sürpriz bir yanı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "hükümetin göreve geldiği 2019’dan beri 13 okula ellerinin değdiğini" belirterek, örnekler sundu.

Çavuşoğlu, bu icraatların yanında özel şirketlerin de yapmayı planladığı okullarla ilgili protokoller imzalandığını ve imzalanmaya devam edeceğini söyleyerek, herkesin seferber olacağını belirtti.



"Cumhuriyet Lisesi hariç sorun yaşanmadı, 12 gün içinde bu okul da taşınacak"



Çadırda eğitimin zorunluluktan, yıllardır biriken sorunlardan kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, eğitime ara vermemek adına eğitime devam edilebilmesi için çadırda eğitime başlandığını, Cumhuriyet Lisesi hariç sorun yaşanmadığını, 12 gün içinde bu okulun da taşınacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediyesi başta olmak üzere katkı koyan ve destek veren tüm belediyelere teşekkür etti.



"Namık Kemal Lisesi 30 Mart’ta teslim edilecek... diğer ihtiyacı olan okullar için prefabrik sınıflar yapılacak"



Namık Kemal Lisesi’nin 30 Mart’ta teslim edileceğini dile getiren Çavuşoğlu, diğer ihtiyacı olan okullar için 48 metre kare prefabrik sınıflar yapılacağını kaydetti.



Raporlar bekleniyor...



Dr. Fazıl Küçük ve diğer okullarla ilgili de raporların beklendiğini söyleyen Çavuşoğlu, ‘önce hayat sonra eğitim’ diyerek, raporlar çıktıkça hızla prefabrik açılımla eğitme devam edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

“Temsiliyetini kaybetmiş bir partinin sağa sola akıl verdiğini” söyleyen Çavuşoğlu, “Eğitim Bakanlığı’nı sürdürdüğünüz dönemde eğitme ne katkı yaptınız?” diye sordu.

Çavuşoğlu, herkesin gerçekleri bilmesi gerektiğini söyleyerek, gerçeği süsleyerek Adıyaman’da yaşanan kayıplar gibi kayıpların yaşanmasının sorumluluğunu üstlenemeyeceğini belirtti.

Online eğitimin benimsenmediğini söyleyen Çavuşoğlu, ikinci eğitime geçmek için raporların ulaşması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ön raporların teyit edilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını, ikinci tespitin sonunda eğitimin hangi okullarda devam edeceğinin belirleneceğini söyledi.

