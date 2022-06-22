“Çarşı grubu gibi her şeye karşısınız”



Mecliste söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bilgilerin riske atıldığı ve yazışmalarla devletin egemenliğinin devredileceği iddialara değinerek, bahsedilen şirketin TÜRKSAT olduğuna işaret etti.

6 kanalın ülke dışına çıkışına imkan veren kurum için söylenenleri eleştiren Amcaoğlu, protokolün maddelerini okuyarak, buradaki konuşmalarla korku tüneli yaratılmaya çalışıldığını söyledi. “Çarşı grubu gibi herşeye karşısınız” diyerek, her yeni projede aynı olayların yaşandığına işaret ederek, örnekler veren Amcaoğlu, muhalefetin “demagojiyle sindirme” gibi bir adeti olduğunu, esas amacın içerik olmadığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, e-devlet projesine ilk imza atan kişi olduğunu belirterek, TÜRKSAT’a devrin de gizlilik amacıyla yapıldığını söyledi. Sağlık verilerinin gizliliği konusunda çeşitli konuşmalar yaptığını ancak genel sağlık sigortasının içinde de bu verilerin yer aldığını anlatan Taçoy, e-devlet kurumlarının oluşturulması kararının 2015’de alındığını ve 2019’da tüzük haline getirildiğini ifade etti.



