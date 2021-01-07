Canaltay’a diploma engeli

UBP’nin Meclis Başkan adayı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın üniversite mezunu olmadığı gerekçesiyle Meclis Başkanı mevkiine getirilmesinin hukuken aykırı olduğu öğrenildi.

Eroğlu’nun üniversite öğrenimini yarıda bırakması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı mevkine vekalet edemeyeceği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı mevkinde ancak üniversite mezunu kişilerin olması gerekiyor.

UBP’nin önde gelen isimleri de bu konuya dikkat çekip yeni bir adayla seçime irilmesi gerektiğini dile getiriyor.



