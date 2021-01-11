Canaltay'a onay çıkmayınca, Saner, erken seçim önerdi

Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada da sonuç alınamaması üzerine erken seçim önerisi yaptı.

Cumhuriyet Meclisi'nde 48 milletvekilinin katılımıyla Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada UBP milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay 19 kabul, 27 ret ve 2 çekimser oyla gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Canaltay için salt çoğunluğun 1 fazlasının ret oyu çıktığını kaydederek başkanlık seçiminin ertelediğini açıkladı.

Daha sonra kürsüye gelen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, erken seçime gidilmesini önerdiğini açıkladı.