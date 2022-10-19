“Çaluda’nın devlete yıllık maliyeti 328 bin TL”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bir süre önce Meclis Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan ancak bu kez de Meclis'e “özel iletişim ve medya danışmanı” olarak istihdam edilmek istenen Mustafa Çaluda için bir yılda devletin 328 bin TL ek ödeme yapacağını belirtti



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında dün kürsüye çıkan ilk isim, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın oldu.

Halkın gerçek gündeminin ‘mutfak’ olduğunu vurgulayan Barçın, “Pahalılık almış başını gidiyor. TL kullanımından kaynaklı yaşanan enflasyon ortada ama bu da yetmezmiş gibi asgari ücreti hayat pahalılığının altında belirliyor” dedi.

“Asgari ücretliyi çalan bu gayrı meşru hükümet hırsızdır” diyen Barçın, “Asgari ücretlinin cebinden alım gücü çalınmıştır” ifadelerini kullandı.

Barçın’ın, hükümete yönelik “hırsız” nitelemesinin “kışkırtma” olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Zorlu Töre, Barçın’dan bu ifadesini tutanaktan çıkarmasını talep etti.

Barçın ise bu talep üzerine, “Tutanaktan çıkarsanız da çıkarmasanız da bu halk neyin ne olduğunu çok iyi görüyor” dedi.

“BU HÜKÜMET, ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞINDAN 1088 TL ÇALDI”

Hayat pahalılığının yüzde 56,76 oranında arttığını ancak asgari ücrete bu 5rakamın yüzde 41 olarak yansıtıldığını belirten Barçın, “Bu hükümet, asgari ücretlinin maaşından 1088 TL çaldı. Ben bunu hırsızlık olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

TÖRE’NİN ÖZEL DANIŞMAN İSTİHDAMI…

İhtiyaçlı kesime prim desteği vermeyen, asgari ücreti hayat pahalılığı altında bırakan hükümetin, yandaş istihdamlar yapmaktan geri durmadığına vurgu yapan Barçın, bir süre önce Meclis Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan ancak bu kez de Meclis'e özel “iletişim ve medya” danışmanı olarak istihdam edilmek istenen Mustafa Çaluda konusuna değindi.

Barçın şöyle devam etti:

“Meclis Başkanı Zorlu Töre, özel kalem müdürünü görevden aldı. 6 aylık sürecin sonunda Sayın Töre bu kararı neden verdi? Bir insan görevinden neden alınır? Ya görevi ifa ettiği kişiyle çalışmak istemez ya da verimliliğinden, performansından memnun olmaz ve görevden alır. Peki soruyorum; bu görevden alınan kişi, 30 yıllık Meclis tarihinde ilk kez, Meclis için değil; Meclis Başkanı’na özel iletişim ve medya danışmanı olarak sözleşmeli bir şekilde istihdam edilir? İnsanda biraz utanma olur. Bu görevleri yapmaktan uygun görmeyip istifa ederseniz sözleşmeli olarak beni işe alın mı dersiniz? Töre nasıl olur da aynı görevleri yapmak üzere özel danışman olarak sözleşmeli alabiliyor? Bu tam anlamıyla bir yandaş istihdamıdır.”

“SADECE BİR YANDAŞ İSTİHDAMINA BU DEVLET BÜTÇESİNDEN 328 BİN TL BÜTÇE ÇIKARIYOR”

“Asgari ücretliye hayat pahalılığını çok görenler, bu sözleşmeli istihdamla 1 yılda devlete 328 bin TL ek mükellefiyet getirdiniz” diyen Barçın, “Asgari ücretliye para yok, esnafa prim desteği yok, ama sadece bir yandaş istihdamına bu devlet bütçesinden 328 bin TL bütçe çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

20 GEÇİCİ İŞÇİ ALINDI. DEVLETE MALİYETİ 20 MİLYON

Son dönemde 20 geçici işçi istihdam edildiğini söyleyen Barçın, bunun yıllık maliyetinin 4 milyon TL’den fazla olduğunu kaydetti. Toplam geçici işçi sayısının 100’ü geçtiğini, bunun devlete maliyetinin 20 milyon 741 bin olduğunu dile getiren Barçın, “Bu 20 milyonla neler yapılmazdı?” diye sordu. Barçın, on binlerce engelli ve sosyal yardım maaşı alan kişinin zor durumda olduğunu kaydetti. Barçın, bunun yanında, hükümetin sosyal yardım alanlara elektrik zammı yapıldığını da söyledi.

Şu anda bir prim desteği verilmeye başlandığını ve desteğin gerekçesinde pandemi sonrası yaşanan yüksek enflasyon ortamından bahsedildiğini dile getiren Barçın, bu prim desteğinin gelirleri pandemi döneminde artanlara değil de asgari ücretliye verilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının devamında “Şu anda İhtiyat Sandığı'nı bekçiler yönetiyor” diyen Barçın, kendi dönemlerinde buraya yapılan tüm istihdamların münhalle yapıldığını ancak sonraki dönemde münhalsiz alınan bekçilerin şu anda 24 saat usulü çalışan ve ek mesai alan bu bekçilerin kimseden habersiz şekilde wireless sistem kurduklarını ve bundan müdürün bile haberi olmadığını belirtti.

Bekçilerin futbol maçı seyretmek için sistem kurduğu duyumu aldığını söyleyen Barçın, yetkililerin gerekeni yapmasını istedi.

