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Çaluda suçsuz bulundu, beraat etti

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Çaluda suçsuz bulundu, beraat etti
Cumhuriyet Meclisi tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekili Aytaç Çaluda ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan beraat etti. Bu gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde okunan karara göre Cumhuriyet Meclisi tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekili Aytaç Çaluda’nın ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan beraat ettiği öğrenildi.
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