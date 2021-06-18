Çağman istifa mı ediyor?

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Koral Çağman’ın istifasını sunacağı iddia ediliyor.

Çağman’ın, İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısına sıcak bakmadığı ve kendisinin bakan olmasına karşın, bakanlık görevi çiğnenerek bu tasarının hayata geçirilmeye çalışılmasından rahatsız olduğu, bu nedenle istifa etme kararı aldığı ifade ediliyor.

Bakan Çağman’ın yaklaşık 1 saat önce Başbakan Ersan Saner’e istifasını sunmak için Başbakanlık’a gittiği ifade edilirken, görüşmenin kısa sürdüğü ve Çağman’ın yarım saat önce Başbakanlık’tan ayrıldığı belirtildi. Başbakanlıktan ayrılırken Çağman’a yönelik istifasıyla ilgili sorulara cevap vermediği kaydedildi.

Öte yandan görüşme sonrası bir toplantı için Başbakanlık’tan ayrılmaya çalışan Başbakan Saner’e yöneltilen Çağman’ın istifasıyla ilgili soruya ise Çağman ile görüşmesinin ‘rutin’ olduğunu ve açıklama yapmayacağını ifade etti.

Ardından basının ısrarına dayanamayan Saner, Başbakanlıktan çıkarken soruları yanıtlayarak, "Bana istifasını sunmadı, iyi günler" dedi.

Öte yandan Çağman’ın yerine gelecek isimle ilgili de çarpıcı iddialar ortaya atılıyor.

İddialardan en çok dikkat çekeni, Çağman yerine göreve, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın geleceği yönünde...

