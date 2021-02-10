“Biz çözüm, diplomasi, hak ve hakkaniyet diyoruz. Onlar asimilasyon diyor, çağ dışılıktan söz ediyorlar. Çağ dışılığın ne olduğun öğrenmek mi istiyorsunuz? Çağ dışı olan KKTC’ye uygulanan ambargolardır” şekliden konuşan Oktay, asıl çağ dışılığın 1571’den beri adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türkü’nün 2021’de hala yok sayılmaya çalışılması olduğunu vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden başka çıkış yolu olmadığını kaydetti.

Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Artık gerçeklerle yüzleşme vakti geldi” dedi. Adada rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı toplumun, devletin, demokrasinin olduğunu söyleyen Oktay, artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak, federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacağını dile getirdi.

“İki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu yoktur” diyen Oktay, bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’la da, tüm diğer muhataplarla da hemfikir olduklarını belirtti.

Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini dile getiren Oktay, Kıbrıs Türk halkının da Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçerek bu iradeyi ortaya koyduğunu kaydetti ve tüm tarafların bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Oktay, “Bu saygıyı görmediğimiz yerde biz Türkiye olarak gerekeni yaparız. Bunu da herkes böyle bilmeli” dedi.

“HARİKA PROJELERLE GELDİK”

Konuşmasında, gösterilen misafirperverlik için hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, hem de tüm KKTC halkına teşekkür eden Oktay, Türkiye’den hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de Türk milletinin selamlarını iletti.

Geniş bir heyetle adada olduklarını ifade eden Oktay, bu ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

İki günlük ziyaret boyunca Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İletişim Başkanı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı, ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyla KKTC’de önemli temaslarda bulunacaklarını dile getiren Oktay, heyetteki katılımcılara bakıldığında görüşme gündeminin tahmin edilebileceğini kaydederek “Harika projelerle geldik. İnşallah onları da yarın sonuçlandıracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, ortak gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

“BAŞTA MİLLİ DAVAMIZ KIBRIS MESELESİ OLMAK ÜZERE, MARAŞ AÇILIMI VE DOĞU AKDENİZ’E DAİR SON GELİŞMELERİ ELE ALDIK”

“Başta milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, Maraş açılımı ve Doğu Akdeniz’e dair son gelişmeleri ele aldık” diyen Oktay, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili bir tamamen bir ve beraber olduklarını, fikir birliği içinde olduklarını, çok net bir dayanışma içinde olduklarını da memnuniyetle gördüklerini ifade etti.

“DÜN BİR VE BERABERDİK, BUGÜN ÖYLEYİZ, YARIN DA ÖYLE OLACAĞIMIZIN MESAJINI BİR KEZ DAHA BURADAN DÜNYAYA VERMEYE GELDİK”

Oktay, “Gurur duyuyoruz çünkü bir ve beraberiz. Anavatanıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle beraber, hepimiz biriz. Dün bir ve beraberdik, bugün öyleyiz, yarın da öyle olacağımızın mesajını buradan bir kez daha buradan dünyaya vermeye geldik” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sabah AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız sabah çok net bir şekilde mesajlarını tüm dünyaya verdiler. Gerekenlere şahsen mesajlarını da verdiler” diyen Oktay, kendilerinin de buradan gereken mesajları hem projelerle, hem söylemlerle, hem de gereğini yerine getirerek vermek üzere adada bulunduklarını belirtti.

Türkiye ve KKTC arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin çok daha ileri seviyeye götürülmesi, güçlendirilmesi ve Covid-19’la mücadeleyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Oktay, yarınki görüşmelerin sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

“MARAŞ KONUSUNDAKİ DESTEĞİMİZİ HER ŞARTTA DEVAM ETTİRECEĞİZ”

“Anavatan ve garantör ülke olarak hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diyen Oktay, Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek verdiklerini, bundan sonra da desteklerini her şartta devam ettireceklerini vurguladı.

Oktay, bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin ortak çalışma kararını da memnuniyetle karşıladıklarını da dile getirdi.

“Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında; çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız” diyen Oktay Türk tarafının her zaman adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu dile getirdi.

“KKTC bu güzel adayı çözümsüzlüğe mahkûm etmek isteyen zihniyet karşısında bugüne kadar çözüm yolunda üzerine düşeni iyi niyetle yaptığı” diyen Oktay, Türkiye’nin de aynı iyi niyetle hareket ettiğini kaydetti.

“1968 YILINDAN BERİ FEDERASYON TEMELİNDE SÜRDÜRÜLEN MÜZAKERE SÜRECİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK GEREK”

Adada çözümün ancak hukuk ve gerçekler üzerine inşa edildiği zaman sürdürülebilir olacağını vurgulayan Oktay, “Biz 1968 yılından beri federasyon temelinde sürdürülen müzakere sürecinde yeni bir sayfa açmak gerekmektedir diyoruz. Burada çok net ve kararlıyız” dedi.

Tarihin buna şahit olduğunu ve federasyon modelinin sonuç vermediğini kaydeden Oktay, bunun müsebbibinin de Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının yıllardır, açık şekilde, gücü ve refahı Kıbrıs Türk tarafıyla asla paylaşmak istemediğini söyleyen Oktay, “İstememiştir, bugün de istememektedir, yarın da istemeyecektir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5+1 görüşmelerinin yapılması gündeme geldiğinde görülebileceğini ifade ettiği Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’in Kıbrıs’ta meydan okumanın kimsenin haddine olmadığını kaydeden Oktay, Türkiye’nin her zaman önce masada söyleyeceklerini söylediğini, söylediklerinin arkasında da sonuna kadar durduğunu belirtti. Oktay, “Masada çözüm kalmazsa, gereğini yapmaktan da zerre çekinmez. Geçmişte de böyle olmuştur, yarın da böyle olacaktır” dedi.

2004 yılında Annan Planı’na KKTC halkı evet dediği halde Rum tarafının hayır dediğini anımsatan Oktay, “Çözümü kimin istemediği ortadadır. Kimin bencillikten, kimin tek taraflı gizli ajandalardan yana olduğunu dünya alem görmektedir” dedi.

“Ancak ne yazık ki iş uygulamaya geldiğinde, işler tam tersi yönde ilerledi” diyen Oktay, Rum tarafının AB’ye tek başına üye olarak alınmasını örnek verdi.

“AB, YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM TARAFININ SÖZCÜSÜ GİBİ, BU ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL”

AB’nin, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının sözcüsü gibi konuştuğunu kaydeden Oktay, birebir görüşmelerde son derece gerçekçi olan tarafların, kameralar önünde sözcü gibi hareket ediyor olmasının, çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Hem Yunanistan ile Mitsotakis’in kendisinin, hem de Rum tarafının bunu açıkça ifade etmekten çekinmediğine işaret eden Oktay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki, Güney Kıbrıs’la KKTC arasındaki sorunların sanki AB ile Türkiye arasındaki sorunlara dönüştürmekten dolayı duydukları memnuniyeti de ifade ettiklerini kaydetti.

“Memnun olsunlar. Memnun olmak çözüm getiriyorsa buyursun memnun olsunlar. Ama çözüme katkı vermeyeceğini, tam tersine çözümsüzlüğe katkı sağladıklarını da bilemeleri gerekiyor” diyen Oktay, AB’yi de tarafsız ve hakkaniyetli davranmaya çağırdı.

Bugün Maraş bölgesinin mevcut statüsü değiştirilmeden, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun olarak sahil şeridinin halkın ziyaretine açılmasını dahi Rum tarafının sindiremediğini anlatan Oktay, bu açılımdan zarar gören kimse olmadığını söyledi. Oktay, sivil vatandaşın bölgeye gidip dolaştığı ve mutlu olduğunu, çocukların geleceğe daha ümitle baktığı bir ortam yaratıldığını belirtti. Oktay, bu adımdan sadece KKTC vatandaşları değil, Rumların da kazanacak taraf olduğunu söyleyerek “Ancak ne yazık ki kör olan gözlerin görme şansı yok, sağır olan kulakların duyma şansı yok” dedi.

Kıbrıs’ın göz bebeği Maraş bölgesinin yıllardır kapalı olması nedeniyle tek kaybedenin Kıbrıs Türkleri olmadığını dile getiren Oktay, Türk tarafının tüm Kıbrıs halkının lehine, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimlerinin Rum tarafının maksimalist talepleriyle baltalandığını belirtti.

“ÇAĞ DIŞILIK KKTC’YE UYGULANAN AMBARGOLARDIR… BİR İŞGAL VARSA, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GÖRMEZDEN GELİNEN HAKLARIDIR”

“Biz çözüm, diplomasi, hak ve hakkaniyet diyoruz. Onlar asimilasyon diyor, çağ dışılıktan söz ediyorlar. Çağ dışılığın ne olduğun öğrenmek mi istiyorsunuz? Çağ dışı olan KKTC’ye uygulanan ambargolardır” şekliden konuşan Oktay, asıl çağ dışılığın 1571’den beri adanın asli unsuru olan Kıbrıs Türkü’nün 2021’de hala yok sayılmaya çalışılması olduğunu vurguladı.

Bir işgal varsa, onun da doğal kaynaklar dahil, her konuda Kıbrıs Türkü’nün görmezden gelinen hakları olduğunu ifade eden Oktay, ulaşım hakkı gibi en basit insani haklara kadar her alanın işgal edildiğini belirtti. Oktay, bu çifte standarda seyirci kalmayacaklarını kaydetti.

Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sabah AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmayı anımsatarak, “Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Meydan okumalara, masada diyalog, istişare, açılım deyip sonra basının önünde aslan kesilenlere pabuç bırakmayız. Biz masada da, sahada da aslan olmayı çok iyi biliriz, oluruz de gerektiği zaman” dedi.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA KIBRIS’TA ÇIKIŞ YOLU YOKTUR”

Böyle bir belirsizlik ortamında KKTC’yi yalnız bırakmalarını kimsenin bekleyemeyeceğini kaydeden Oktay artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirtti. Adada rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk iki ayrı toplumun, devletin, demokrasinin olduğunu söyleyen Oktay artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde federasyon temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacağını kaydetti.

“İki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu yoktur” diyen Oktay, bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’la da, tüm diğer muhataplarla da hemfikir olduklarını belirtti.

Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini dile getiren Oktay, Kıbrıs Türk halkının da Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçerek bu iradeyi ortaya koyduğunu ve tüm tarafların bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Oktay, “Bu saygıyı görmediğimiz yerde biz Türkiye olarak gerekeni yaparız, bunu da herkes böyle bilmelidir” dedi.

“Gerek adada, gerek Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının her daim yanında olacağız” diyen Oktay bugünkü temaslar ve yarınki heyetler arası istişarelerle KKTC’nin ihya ve inşa edilmesi yönündeki kararlılığın bir kez daha ortaya konmuş olacağını belirtti.

Ortak hedeflere ulaşmak için önümüzdeki dönemde daha büyük bir şevk ve heyecanla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Tatar’a gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.