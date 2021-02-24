Büyükelçi Oya Tuncalı Ada’ya dönüyor

Meslek hayatında 37 yıllık diplomatik görevle rekor kıran KKTC Londra Temsilcisi, Büyükelçi Oya Tuncalı, 3. defa Londra’da görev yapan diplomat olarak Ada’ya dönmeye hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Ağustos ayında, 37 yıllık meslek hayatında kırılması güç rekorlarla Birleşik Krallık’a veda etmeye hazırlanıyor.

Londra’da üç defa başkonsolosluk ve temsilcilik göreviyle bulunan Tuncalı, yaklaşan emekliliği öncesi meslek hayatını ve Birleşik Krallık günlerini gazetemize anlattı. Çocukluğundan beri yapmak istediği diplomatlık hayalini gerçekleştirdiği ve KKTC Dışişlerinde 37 yıl görev alan tek kişi olduğunu belirterek, “Diplomasi alanında KKTC’nin ilk kadın Başkonsolosu oldum ve Londra’ya atandım. Daha sonra iki dönem Temsilci olarak Londra’ya görevli olarak geldim. KKTC Dışişlerinde 37 yıllık meslek kariyerimle en uzun kamu hizmeti yapan kişiyim. Yıl sonunda yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılıyorum” dedi.

Babasının, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yanında çalışması ve Denktaş’a hayranlığı, saygısı nedeniyle çocukluğundan beri diplomat olmak istediğini belirten Oya Tuncalı, yüksek öğrenimini Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde yaptı. Mezun olduktan sonra da adaya dönerek, Dışişleri Bakanlığında göreve başladı. 23 yaşında başladığı mesleğinde 37 yılını dolduran Tuncalı, diplomasi alanında ülkesinde bir çok ilklere imzasını attı.

KKTC’NİN İLK KADIN BAŞKONSOLOSU

Dışişlerinin ilk kadın başkonsolosu olarak 1998 yılında Londra’ya atanan Tuncalı, Birleşik Krallıkta yaşayan Kıbrıslı Türkler ile yakın ilişki kurdu. Görev süresince Türk okulları, Türk sivil toplum örgütleri ve toplum gazetelerini ziyaret etti. Oya Tuncalı daha sonra 2012 yılında bu sefer Temsilci olarak Londra’ya atandı. Büyükelçi olarak toplumun birçok kesimini Başkonsolosluk döneminden tanıdığı için Kıbrıs Türklerinin Birleşik Krallıkta daha etkili olabilmesi için çalıştı.

İLK VE SON DIŞ GÖREV LONDRA'DA

Londra’dan Ağustos ayında ayrılacağını ve yerine diplomat Çimen Keskin’in geleceğini söyleyen Oya Tuncalı, Birleşik Krallık’tan ayrılmaya hazırlanırken, duygularını gazetemize şöyle ifade etti;

“Dışişlerinde 1 Ocak 1985 yılıda göreve başladığımda kadın diplomatlar hem çok azdır, hem de görevimiz zordu. Son 15 yılda kadın diplomatlarımızın sayısı çok arttı, şu anda sanırım yarı yarıyayız. Londra’ya da çok sayıda başarılı kadın diplomatlarımız geldi. Benden sonra da görevi yine bir hanım diplomatımız alacak.

Kıbrıs’ın nüfusu kadar, belki de daha fazla sayıda soydaşımız Birleşik Krallık’ta yaşıyor. Geniş bir topluma sahibiz. Toplumun dağınıklığı, genişliği ve bir yelpazenin değişik yerlerinde yer almaları zorluklarımızdandır. Ancak demokratik toplumlarda tabi ki değişik fikirler, görüşler olacaktır. Çok sayıda derneğimiz var. Zaman zaman tek ses vermeye çalıştık. Bazan başarılı olduk, bazan olamadık. Güç birliğini değişik zamanlarda sağladık. Toplumumuzda 5-6 liderin uzlaşarak biraraya gelmesi çok önemli. Uzlaşmaya yanaşmak her zaman kolay olmuyor.

Bir başka zorluğumuz, devlet olarak tanınmayışımız. Bunun güçlüğünü yurt dışında çok çekiyoruz. Her toplantıya katılamadık, davet edilmedik. İngiliz gazetelerine gönderdiğimiz yazılara yer verilmesi için çok çalışıyoruz. Yayınlatmak için inanın elimizden geleni yapıyoruz. Bu sıkıntılar her ülkede yaşanıyor.

Birleşik Krallıkta geniş bir toplumuz. Yeni nesille ilişkilerimiz iyi. Sıkıntmız, burada doğan eğitim alan gençlerimiz siyaseti sevmeeyişi. Derneklerin birbirleriyle çekişmesinden rahatsızlar. Sevmiyorlar. O nedenle de sivil toplum kuruluşlarında yer almak istemiyorlar. Dernekler ne yazık ki gençlerimizi cezbedemiyor. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Bayrağı teslim alıp, toplumu ileri taşımalarını arzuluyoruz.

Nüfusumuzun 2011’de Avam Kamarasında açıklanan rakamla 300 bin olduğunu biliyoruz. O tarihten bu yana daha da arttığımıza inanıyoruz. 300 ile 500 bin Kıbrıslı Türkün Birleşik Krallıkta olduğunu tahmin ediyoruz.

Eğitim konusunda, 35 Türk Dili ve Kültürü Okulundan 11’ne Kuzey Kıbrıs’tan gelen öğretmenler gidiyor. Ailelerin de gayretiyle çocuklarımız hafta sonlarında dilimizi, kültürümüzü,dinimizi öğreniyorlar.

Eğitimli gençlerin sayısı çok ve artmaya da devam ediyor. Siyasetle daha ilgililer. Bu ülkenin avantajlarından faydalanıp, çalışıyorlar. Daha da ileri götürmelerini istiyoruz.”

ÜÇÜNCÜ DEFA LONDRA GÖREVİ

Oya Tuncalı adaya döndükten 2 yıl sonra yeniden Londra Temsilcisi göreviyle Birleşik Krallık’a atandı. 23 yıl içinde üç defa Londra’ya gelen Büyükelçi Tuncalı, 2018 yılında Kıbrıs Türk Toplumunun Birleşik Krallık’ta siyasi alanda daha etkili olabilmesi için İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu oluşum çalışmaları ile toplumun siyasi gücünü de iyi kullanması gerektiğine ilişkin çalışmalarda bulundu.

Mart 2020 tarihinden itibaren dünya genelinde devam eden Koronavirüs Salgını döneminde, birçok bilinmeyenli, çok zorlu ve baskılı bir süreci küçük bir kadroyla yöneten Tuncalı, Kuzey Kıbrıs’a yedi tahliye uçağı ile öğrenci ve vatandaşlarının gönderilmesi, konsolosluk işlemleri, cenaze işlemleri gibi birçok konu yanında bilgilendirici açıklamalarla toplumun moralini güçlendirmeye çalıştı.

İlklerden Notlar:

*KKTC Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan ikinci hanım diplomat (1 Ocak 1985)

*KKTC Dışişleri Bakanlığında Siyasi İşler Müdürlüğü, Protokol İşler Müdürlüğü ve Dış Türkler Müdürlüğü’nde görev yapan ilk hanım diplomat.

*Ledra Palas Sınır Geçiş Kapısı Dışişleri Amirliği’ni yürüten ilk bayan diplomat.

*KKTC Mersin Başkonsolosluğu‘na tayin edilen ilk hanım Başkonsolos (1 Ağustos 2005).

*Londra’ya üç kez tayin edilerek göreve gelen (1998-2001 Başkonsolos, 2012-2016 Büyükelçi, 2018-2021 Büyükelçi) ve yine bir ilki gerçekleştiren diplomat.”