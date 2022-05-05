Bundan sonra ne olacak?

Ramazan Bayramı tatili siyasette geçici de olsa suların durulmasına vesile olurken, bugün itibariyle ülke siyasetinin nelere gebe olduğu kestirilemiyor





Ülkede yaşanan siyasi kriz ortamına 3 günlük bayram tatili molası verildi. Bayram tatili bitti ama bundan sonra ne olacağı henüz kestirilemiyor. Hem UBP Genel Başkanı Sucuoğlu hem de CTP Genel Başkanı Erhürman erken seçimi işaret etse de, kaçınılmaz hale gelen erken seçime hangi koşullar altında gidileceği bilinmezliğini koruyor.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan hükümet krizi tam da bayram arifesine denk geldi. 3 günlük Ramazan Bayramı tatili bir yandan geçici de olsa suların durulmasına vesile olurken, diğer yandan ise bugün itibariyle ülke siyasetinin nelere gebe olduğu kestirilemiyor. Hem parti içerisinde yaşanan kavgalar hem de hükümet ortaklarının ihanetiyle karşı karşıya kalan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, yeniden hükümet kurma görevini alma ihtimali çok düşük. UBP MYK’sı da parti içerisindeki kriz ortamında herhangi bir bölünme yaşanmaması için Genel Başkan Sucuoğlu haricinde başka bir milletvekilinin hükümet kurma görevi almasını engelleyici karar aldı.

GÖZLER CTP’DE

Öte yandan 23 Ocak seçimlerinin ardından kendilerine ana muhalefet rolünü biçen ve 2. UBP-DP-YDP hükümetinin istifasının ardından da hükümet kurma görevine talip olmayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tavrının bu kez ne olacağı merak konusu. Hükümet kurma görevine ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Erhürman, topu önümüzdeki günlerde toplanacak parti meclisine attı.

Geçtiğimiz gün MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Açık bir şekilde bir erken seçim ufukta görülüyor. Elbette hiçbirimiz bu krizin ortasında seçimlerle uğraştırmayı arzu etmezdik” diye konuştu. Erken seçimin ufukta görüldüğünün altını çizen Erhürman, “Erken seçim hükümeti ile mi olur cumhurbaşkanının kendisinin erken seçime götürme iradesiyle mi olur göreceğiz” dedi.



