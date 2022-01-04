CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkede ekonomik olarak doğru olanın; kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak olduğuna işaret etti ve “Bu zihniyet devam ederse felaket olacak” dedi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede ekonomik olarak doğru olanın; kendi ayakları üzerinde duran bir yapı oluşturmak olduğuna işaret etti.

Erhürman, iyi bir kadroyla seçime hazırlandıklarını ifade ederek, “Biz bu kadroyla, bu işi yaparız” dedi ve “içinde bulunduğumuz koşullarda gerçekçi tek model, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması” olduğuna vurgu yaptı.

Tufan Erhürman, dörtlü hükümet döneminde de döviz kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, söz konusu dönemde döviz kriziyle mücadele yöntemleri geliştirdiklerini anlattı.

Döviz krizi yaşandığı zaman, yurttaşların alım gücünün düştüğüne vurgu yapan Erhürman, bu durumun esnafı ve iş insanını da zora soktuğunu kaydetti. Bunun sonucunda doğal olarak maliyenin de zora girdiğini belirten Erhürman, kendi dönemlerinde, çıkan hayat pahalılığının üstünde hayat pahalılığı verdiklerini vurguladı. Bunu yaparken amaçlarının, alım gücünü koruyarak piyasada paranın dönmesi olduğuna işaret eden Erhürman, “Bu yöntem o dönemde tuttuğu içindir ki 334 milyon da GKK maaşları ödendi ve yerel gelirlerin yerel giderleri karşılama oranı yüzde 101 oldu” dedi.

Erhürman, dörtlü hükümet ile bugüne kadar ülkeyi yöneten hükümetlerin kararlarını da karşılaştırarak, eleştirilerde bulundu, Türkiye ile İlişkilerin artık doğru zemine oturması gerektiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, “Para gelecekse doğru kalkınma alanlarına gidecek. Biz CTP olarak doğru zeminde ilkelerimizi belirleriz, yapamadığımızı yazmayız, yapacaklarımızı da yazarız” dedi, hükümeti, AB’den kaynak yaratma noktasında hiçbir şey yapmamakla suçladı. Erhürman, giderlerde olduğu gibi gelirleri de Euro’ya endekslemekten bahsettiklerini belirterek, karşı taraftan ekonomiye dair hiçbir plan ve program duymadıklarını kaydetti.

“Türkiye’den para falan kopardıkları yok. Bu zaten Kıbrıs Türk halkının onuruna da uygun değildir. Bir politika üretemedikleri için ‘Singapur, Serbest bölge gibi başka modellerden bahsetmeye başladılar” diyen Erhürman, içinde bulunduğumuz koşullarda tek gerçekçi modelin, Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durma modeli olduğunu vurguladı ve bunun örneğini 2018 yılında yaptıklarını söyledi.

Erhürman, “Önümüzdeki 5 sene kolay geçmeyecek. Bu zihniyet devam ederse felaket olacak” ifadelerini kullandı, “Biz bu kadroyla, bu işi yaparız” iddiasıyla seçime girdiklerini kaydetti.



