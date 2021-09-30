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“Bu toplumda bazı siyasiler demokrasi kisvesi altında maalesef bazıları kendilerine pozisyon yaratmaya çalışıyor”

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“Bu toplumda bazı siyasiler demokrasi kisvesi altında maalesef bazıları kendilerine pozisyon yaratmaya çalışıyor”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, BRT’nin #burasıönemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Kalkınma Bankası’nın çalışmalarını topluma anlatma amacıyla basınla bir araya geldiklerini belirten Tosunoğlu, tek amaçlarının Kalkınma Bankası gibi ülke ekonomisi için son derece önemli bir kurumu daha işlevsel ve halkına daha çok yardımcı bir noktaya getirmek olduğunu vurguladı.

28 yıl önce kurulan Kalkınma Bankası’nı ekonomiye nasıl daha fazla entegre etmek yerine, siyasi boyutlara çekmeye çalışan siyasiler olduğunu belirten Tosunoğlu, “Bu toplumda bazı siyasiler demokrasi kisvesi altında maalesef bazıları kendilerine pozisyon yaratmaya çalışıyor” dedi.

Tosunoğlu, “ Bunlardan bir tanesi de Sayın Özersay’dır. Bu topluma verdiği hiçbir sözü tutmamışken, siyasete girmeyeceğim derken siyasete giren, kahve içmeyeceğim derken kahve içen, dörtlü koalisyonu bozan Sayın Özersay, bu halk ve partisi için umut olmaktan çıkmıştır. Kendisini sorgulamalı. Partisinin üyeleri de bu davranış biçiminin kendisini ve partisini bir yere götüremeyeceğini bilmektedir. Sayın Özersay’a tavsiyem Kalkınma Bankası’nın içsel sorunlarına çözüm önerisi üretmesidir. Dıştan atanan Genel Müdürün müşavir olamayacağını dahi bilmemektedir” diye konuştu.

Tosunoğlu, tüm siyasilerden Kalkınma Bankası için çözüm önerisi beklediklerini ifade etti.

Kendisiyle ilgili bazı eleştirileri yanıtlatan Tosunoğlu, bankacılık geçmişini Kooperatif Merkez Bankası’nda yaptığı Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviyle hatırlattı.

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