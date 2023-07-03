YDP Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP'nin ara seçimde CTP adayı Sami Özuslu'ya oy kaydırdığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, 'bu dedikodunun UBP kaynaklı olduğunu' iddia etti

Kıbrıs Postası tv’ye konuşan hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ara seçim sonuçlarını ve bunun hükümetteki yansımalarını değerlendirdi.

Erhan Arıklı, “dedikodusu UBP kaynaklı olduğunu” iddia ettiği ara seçimde CTP adayı Sami Özuslu’ya YDP’nin oy kaydırdığı iddialarını ise kesin bir dille reddetti.

Erhan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik ise “Radikal bir takım tedbirler almak zorunda, bu şekilde hükümetin sağlıklı devamı mümkün değil…” ifadelerini kullandı.

Arıklı şunları söyledi;

“Hükümette bizim açımızdan bir sorun yok ama UBP’de ne olur olmaz Başbakanın takdiri… Zannediyorum sayın Başbakan bir yol haritası belirleyecektir. Radikal bir takım tedbirler almak zorunda, bu şekilde hükümetin sağlıklı devamı mümkün değil…

UBP’nin önünde bir kurultay var, o hesaplar var parti içinde.. Dolayısıyla Başbakan da o kurultayda doğal adaylardan biri… Siyasetin gereği bir takım tedbirler alacaktır zannederim. Malum bu kurultay hesapları hem yerelde hem ara seçimde çok ciddi oy kaybettirdi UBP’ye...”

Arıklı, “Bazı vekiller, ara seçimde güya bizim CTP’ye, Sami Özuslu’ya oy kaydırdığımızı iddia ediyorlar. Bazı UBP’li vekiller CTP’nin kazanmasını bize bağlıyorlar. Bu eşyanın tabiatına aykırı… Umarım Başbakan Ünal Üstel tatili bir fırsat bilerek gereğini yapacaktır. Biz de saygıyla karşılayacağız; neticede bu hükümet Ünal Üstel hükümeti… Bu adla devam ettiğimize göre...” ifadelerini kullandı.

