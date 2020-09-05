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Bu seçim hainlerle milliyetçiler arasında bir seçim değil

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş: “Bu seçim Kovid 19’la başlayan yeni zamanların farkında olanlarla “göklerden vahiy” bekleyenler arasında bir seçimdir"

Bu seçim hainlerle milliyetçiler arasında bir seçim değil
 
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş,  Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Birileri ısrarla bu seçim sürecini Türkiye karşıtlığı ve Türkiye yandaşlığı yarışına çevirmek için uğraşmaktadır.Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu sürecin sonunda bir kişi Cumhurbaşkanı seçilir ama ne Kıbrıs Türk halkı ne Türkiye ne de iki halk arasındaki ilişki kazanır. Kaybeden hepimiz oluruz.
Bu seçim hainlerle milliyetçiler arasında bir seçim değildir. Bu seçim Kıbrıs Türk Halkını tümüyle kucaklaması gereken KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimidir.
Bu seçimde hiçbir vatan haini veya Rumcu aday yoktur. Bu seçimde hiçbir aday milliyetçiliğin tekelini elinde bulundurmamaktadır.
Bu seçimde Türkiye’yi sevmeyen hiçbir aday yoktur. Çünkü her Kıbrıslı Türk Türkiye sevgisiyle doğar ve büyür.
Bu seçimde Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili farklı duruşları olan adaylar vardır.
Seçim büyük oranda bununla ilgilidir.
Bu seçim Kovid 19’la başlayan Yeni Zamanların farkında olanlarla “göklerden vahiy” bekleyenler arasında bir seçimdir.
Bu seçim kendi irademize ve demokrasimize sahip çıkanlarla seçilebilmek için her şeyi yapabilecekler arasındadır.
Kıbrıs Türk halkı bu seçimde bir karar vermek durumundadır. İçindeki Türkiye sevgisi hiçbir zaman eksilmeyen ve eksilmeyecek olan; Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve  diğer her konuda  Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin çıkarılanlarının ortak olduğunu söyleyen, bütün halkı kucaklayan adaya mı oy verecek yoksa kendi dışındaki tüm adayları arkasına aldığı derin ilişkilerle  kötülemekten kaçınmayan adaya mı yönelecek. Bu seçim Kıbrıs Türk seçmeninin tarihle sınavıdır. Ben KKTC seçmenine güveniyorum. Ne mutlu ki bana Kıbrıslı Türküm."
 
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