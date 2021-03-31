YDP Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Zaroğlu, “Başta Erhan Arıklı’nın ve etrafındaki aile bireyleri şunu anlamalıdır. Bu parti kimsenin babasının malı değildir. Bu parti ne Erhan Bey’in babasının malı ne de Bertan Zaroğlu’nun babasının malıdır” dedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, çeşitli atamalar için “Yol arkadaşlarımla birlikte yürüyeceğim” dediğini savunarak, YDP’ye mensup 9 bin 400 üyenin tümünün kendisinin yol arkadaşı olduğunu kaydetti.

Zaroğlu’nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptığı bir konuşmada, ev karantinası sistemine geçilmesi kararını geç alınmış bir karar olarak yorumlayan Zaroğlu, pandemi sürecinde alınan kararların anlık alınmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ev karantinası kararını çok daha önce alarak, sistematik bir şekilde çalıştırdığını söyleyen Bertan Zaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ev karantinasının çok geç alınmış bir karar olarak değerlendirdi.

“FEDERASYON TEZİ ARTIK BİTTİ”

Bertan Zaroğlu, “Kıbrıslı Türkler ortak cumhuriyette egemenliği çalınmış olmasına karşın, 50 yıl süren müzakerelerde federasyon temelinde çözüm için uğraş verdi” dedi.

Annan Planına “evet” demesine rağmen cezalandırılanın Türk tarafı olduğunu kaydeden Zaroğlu, Crans Montana’da da Türk tarafının fedakarlık yaptığını, ancak buna rağmen masadan kalkanın Rum tarafı olduğunu kaydetti.

“Gelinen noktada iki eşit egemen devlet haricinde konuşulacak başka bir seçenek kalmamıştır” diyen Zaroğlu, federasyon tezinin artık bittiğini söyledi.

Zaroğlu, Genel Başkan Arıklı ile fikir ayrılıklarının aslında çok önceleri başladığını; ortada bir yanlış görmesi halinde bunu her zaman dile getirdiğini ifade etti.

Kendilerinden umut bekleyen, ülkenin kronikleşmiş sorunları karşısında kendilerinden bir şeyler bekleyen bir taban varken parti içerisindeki fikirsel ayrılıkları dışarıya çok fazla yansıtmadıklarına değinen Zaroğlu: “Şahsen bu konuda çok fedakarlık yaptım. Her zaman esasımız Yeniden Doğuş Partisi’nin bir yerlere gelmesiydi ve bunu da başardık” dedi.

“PARTİ İÇERİSİNDE BİR ÇEMBER ÇİZİLDİ, O ÇEMBERDE BİZ YOKUZ”

Gelinen süreçte özellikle adaylığını da açıklamasıyla parti içerisinde bir çember çizilmeye çalışıldığını ve kendisinin bu çemberin dışında tutulmaya çalışıldığını belirten Bertan Zaroğlu, adaylığını açıkladığı andan itibaren sürekli olarak Arıklı ve yakınındaki bazı isimler tarafından eleştirildiğini ve zaman zaman hakarete varan söylemler yapıldığını ifade etti.

Siyasette yol arkadaşlığının önemine değinen Zaroğlu, yol arkadaşlığının bir birine sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Arıklı tarafından Genel Başkan Yardımcılarının görevden alındığını kaydeden Zaroğlu, “Buna gerekçe olarak ‘Kendi yol arkadaşlarım ile yürüyeceğim’ dedi. Arıklı kendisine yakın olmayanları yol arkadaşı olarak görmüyor” iddiasında bulundu.

Bertan Zaroğlu, YDP’nin 9 bin 400 üyesinin kendisinin yol arkadaşı olduğunu ifade ederken, kimseyi birbirinden ayırmadığını kaydetti.

Parti içerisinde yaşanan sorunların dışarıya yansıtılmaması gerektiğini söyleyen Zaroğlu, “Erhan Arıklı ve ona yakın olan bazı çevrelerin sürekli olarak yaptıkları yorum ve zaman zaman hakarete varan söylemleri YDP’ye büyük zarar veriyor” dedi.

“YDP KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR”

Sözlerine “Genel Başkan Erhan Arıklı’nın bu tutumu parti tabanını ayrıştırdı” şeklinde devam eden Bertan Zaroğlu, “Başta Erhan Arıklı’nın ve etrafındaki aile bireyleri şunu anlamalıdır. Bu parti kimsenin babasının malı değildir. Bu parti ne Erhan Bey’in babasının malı ne de Bertan Zaroğlu’nun babasının malıdır” dedi.

Bu yaklaşım tarzı ile birlikte daha birçok konunun partide aday olmaya kendisini yönelttiğini ifade eden Zaroğlu, YDP’de kendisinin başkanlığı ile birlikte yeni dönemde daha katılımcı, ortak akılla hareket edilen, kurumsallaşmış bir yapı öngördüklerini dile getirdi.