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“Bu işler biraz da kısmet meselesi”

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Ankara UBP kurultayına müdahale ediyor mu?” sorusu üzerine “Tam ne oldu bilemem. Haksızlık yapılsa bile ‘hayır böyleymiş’ demek lazım. Bu işler biraz da kısmet meselesi” dedi

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“Bu işler biraz da kısmet meselesi”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi kurultayına ilişkin konuştu “Haksızlık yapılsa bile ‘hayır böyleymiş’ demek lazım” dedi.  
Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Tatar, UBP kurultaylarında “her zaman bazı kırgınlıkların olduğunu” söyledi “Ama UBP böyle böyle bugünlere geldi. Bir bakıyorsunuz, hop 24 vekille mecliste” ifadelerini kullandı.
“UBP kurultayını tamamladıktan sonra eksisi gibi bütünleşebilmeli" diyen Tatar, şöyle konuştu:
“Umutsuz değilim. Bu işler biraz da kısmet meselesi… Her şeye hazır olmak lazım. 5-6 sene evvel önce genel başkan, sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı oldum. Böyle bir hedefim yoktu, böyle bir plan yapamazdım. Öyle geldi, böyle oldu. Şükrediyorum. Her dönem bazı kırılganlıklar da oluyor. Umutsuz değilim. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Siyasette her şeye hazırlıklı olmak lazım. Haksızlık da yapılabilir, her şeye göğüs gerilmesi lazım. Ben tüm adaylara başarılar diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘haksızlıkta kimi kastediyorsunuz?’ sorusu üzerine ‘o kendini biliyor’ yanıtını verdi. “Her türlü şeye hazırlıklı olman gerek” diyen Tatar, “Haksızlığa karşı direnebilmek de bir gerektir. Haksızlıkla karşı karşıya kalabilirsin. Her zaman hakkını alacaksın diye bir şey yok. Böyle süreçleri de yönetmek gerek” ifadelerini kullandı.
“Ankara kurultaya müdahale ediyor mu?” sorusu üzerine Tatar, şu yanıtı verdi: Tam ne oldu bilemem. Bana bilgi verilmedi. UBP, kurultayını tamamlayacaktır. Çok sayıda aday, kaç aday bunlar da hep tartışma konusu. Çok sayılı adayla parçalanmalar olabilir. Bu gibi sıkıntılar da gündemde. Ben de haberlerden izledim. Tam ne oldu bilemem. Herkesin demokratik hakkıdır ama bazı verilen mesajlar varsa ona göre değerlendirmek herkesin kendi taktiridir.”
 
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