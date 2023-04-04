CTP lideri Erhürman, hükümete “Bu iş bitti, erken seçime gideceğiz” dedi, Haziran’daki ara seçimden sonra erken seçim çağrısı yaptı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, stenografların eylemi öncesinde kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete “Bu iş bitti, erken seçime gideceğiz” dedi, Haziran’daki ara seçimden sonra erken seçim kararı alınması çağrısında bulundu.

Havalimanı işletmecisi T&T’nin Yüksek İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen müteahhitlik karnesinin Bakanlar Kurulu tarafından, inşaat encümeni görüşü alınmadan tekrardan verildiğini söyleyen Erhürman, “Bu memleketin yargısına düşman mısınız? Mahkeme kararının tanımam diyerek hukuka daha da aykırı şekilde, inşaat encümenini de devreden çıkararak verdiniz. Ya siz bu memleketin yargısını tanımam diyorsunuz ya da düşmansınız” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bakanlar Kurulu kararının tekrardan mahkemeye gitmesi halinde otomatikman ara emri verilecek, bu durumda ne yapacaksınız? Yargıya senin ne halin varsa gör, biz istediğimizi yapacağız mı diyeceksiniz?” diye sordu.

“AKREP” KONUSU… “SÜNNETÇİ KORKUSU MU VERİYORSUNUZ?”

Türkiye’den, Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilen “akrep” isimli araçlarla ilgili konuşan Erhürman, “Polis çok zor durumda mı kalıyor halkın eylemleri karşısında, darbe oluyor da akrep midir, TOMA mıdır nedir, bu aletler memlekete geliyor?” diye sordu.

Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanan insanların müzik açarak eylem yaptığını belirten Erhürman, “Polis yurt savunmasında da mı sorumlu hale geldi? Bu araçla ilgili tartışma ilk kez başlamadı. CTP döneminde buna ihtiyacımız yok dedik ve ülkeye giremedi” şeklinde konuştu.

Erhürman, “O günden bu güne ülkede çok büyük hadiseler oldu da bu tip araçlara ihtiyaç mı duydunuz? Yoksa sünnetçi korkusu mu veriyorsunuz? Ayıptır. Bir ülkeye bir şey geliyorsa ihtiyaç üzerine gelir. İhtiyaç nedir?” ifadelerini kullandı.

PROTOKOL… “İÇERİKTEN HABERİNİZ BİLE YOKTU”

Türkiye ile imzalanan protokole ilişkin de konuşan Erhürman, “Kim ne derse desin, bu protokolden haberiniz olduğuna zinhar inanmam. Haberiniz bile yoktu. İçinde ne yazdığını da bilmiyorsunuz. muhalefete sormadınız çünkü haberiniz yoktu içeriğinden. Birebir biliyorum ki içinde ne yazdığını bilmiyordunuz” dedi.

Erhürman, “UBP çok iktidarda oldu, çok protokol imzaladı ama sizin geldiğiniz nokta; bir kâğıda sadece imza atmak. Siz müzakere eden değil, önünüze geleni imzalayan konumundasınız” şeklide konuştu.

İLAHİYAT KOLEJİ…

Protokolde Mağusa’ya ilahiyat koleji açılması yönünde bir maddenin yer almasıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Bizim ülkemizde ilahiyat koleji var, fakülteleri var… Mezunlar veriyoruz ama bu mezunlar Din İşleri Başkanlığı altında görev alamıyor. Bir sürü işsiz ilahiyat mezunu var. Biz Türkiye’den insan getirmeye devam ediyoruz. İlahiyat kolejine çok mu ihtiyaç var?” diye sordu.

ERKEN SEÇİM…

Tüm bu sorunların çözümünün erken seçim olduğuna işaret eden Erhürman, “Bu iş bitti. Haziran’da bir Milletvekili için seçim yapılması gerek Anayasa gereği. Bahane üretmeniz mümkün değil. Tek bir olanak var Anayasa’da, Haziran’dan itibaren 1 yıl içinde erken seçim olacağına ilişkin kararı bu yıl içinde vermeniz lazım. CTP olarak biz 1 Milletvekili için seçime gitmeyi savunmuyoruz. Anayasa’nın alternatif olarak koyduğu şeyin kararını alın, bu iş bitsin artık. Artık eziyete döndünüz” şeklinde konuştu.



