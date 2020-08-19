YDP Başkanı Arıklı: "Havayolu ile gelene herhangi bir kısıtlama yok. Ama gemi ile gelene kısıtlama koyuyorlar. Çünkü limandan gelenler gariban"

Yeniden Doğuş Partisi önceki gün Girne’de yaptığı toplantıda İlçe Seçim Komitesini oluşturarak sahaya inmek için son hazırlıklarını yaptı.

İlçe Seçim Komite Başkanlığına Hikmet Kaynarca, Yardımcığına da Zeki Yılmaz getirildi. Girne İlçesi 3 ayrı bölgeye ayrıldı. Doğu Girne’nin sorumluluğuna Serkan ve Ömer Çete getirilirken, Batı Girne’den Cüneyt Canbolat ve Süleyman Yıldız getirildi. Merkez de ise Necmi Yalçın ve Ramazan Karal görev yapacak.

Toplantıda söz alan Cumhurbaşkan Adayı Erhan Arıklı Hükümeti eleştirerek, Hükümetin Facebook tepkilerine göre icraat yaptığını söyledi.

Arıklı; “Bu Hükümet sosyal medyadan gelen tepkilere göre ülkeye gelen yolcu sayısında kısıtlamaya giderek güya pandemiye karşı tedbir almaya çalışıyor. Havayolu ile gelene herhangi bir kısıtlama yok. Ama gemi ile gelene kısıtlama koyuyorlar. Gelenleri de saatlerce limanda ayakta bekletecekler. Niye, çünkü limandan gelenler gariban. Bakanlığın kendi sayfasında bile rakamlar Hükümeti yalanlıyor. 1 Temmuzdan itibaren ülkeye gelenlerden Deniz yolu ile gelenlerin sadece 24 tanesinde Corona’ya rastlanmış. Aynı dönemde ülkemize Uçakla gelenlerden ise 58 kişide virüs saptanmış. Yani havayolu ile gelenlerde iki misli virüs var. Ama kısıtlama ve tedbir gemi yolcularına yapılıyor. Bu Hükümet zenginlerin emrinde olan bir Hükümettir” dedi.

