CTP Milletvekili Erkut Şahali, 1 Nisan’dan bu yana ‘gıda analizlerinin yapılamadığına dikkat çekti, Bakan Oğuz, “Bu çok büyük bir zafiyet ve suç” dedi



Meclis’te konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, gıda güvenliğini temin etmekte her zaman sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

Şahali, 1 Nisan’dan bu yana ‘gıda analizlerinin yapılamadığına’ vurgu yaptı, “Bunun sorumlusu kimdir? Siyaset bunun sorumluluğunu üstlenmeye hazır mı” diye sordu.

Meclis Genel Kurulu’nda soruları yanıtlamak üzere kürsüye gelen Tarım Bakanı Dursun Oğuz, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ‘kitlerin bitmesi’ nedeniyle’ yapılamayan gıda analizlerine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Gıda analizi yapılan kitlerin eksikliğini doğrulayan ve “Bu çok büyük bir zafiyet ve suç” diyen Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanlığı’na kitlerin temini için talep ilettiklerini belirtti, “Bunun affı yok” dedi. Kitlerin temini için çalışmanın sürdüğünü belirtti.

Dursun Oğuz, bakanlığın bütçesi ile şu anda ülkede tarım ve hayvancılığın devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Üreticinin de şu anda geleceğini göremediğini söyleyen Bakan Oğuz, üreticiyi korumaya çalıştıklarını, tüketiciyi de korumak durumunda olduklarını belirtti.

Narenciyeye yapılan teşvikin üretici lehine olduğunu savunan Bakan Oğuz, amacın ürünün dalında kalmaması olduğunu, sürecin de en az zararla atlatılması olduğunu ifade etti.

