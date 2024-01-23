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“Böyle devam ederse, memleket yok olacak”

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CTP lideri Erhürman ülkeyi yönetmeyen zihniyetin aynı şekilde devam etmesi durumunda, memleketin yok olacağını söyledi

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“Böyle devam ederse, memleket yok olacak”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Meclis’te konuşma gerçekleştirdi ve ülkeyi yönetmeyen zihniyetin aynı şekilde devam etmesi durumunda, memleketin yok olacağının altını çizdi.
Taşıma izniyle ilgili konuşan Erhürman, söz konusu izinlerin geri alındığı iddiasına değindi. “Gerekçe” ilkesine işaret eden Tufan Erhürman, işlemin bir gerekçe ile yapılması ve geri alma işleminin de gerekçe ile yapılması gerektiğinin altını çizdi. Erhürman, “Eğer verme kararı aldığınız taşıma iznini iptal edecekseniz, bunun da gerekçesini yazmanız lazım.” ifadelerini kullandı. “Erhan Arıklı tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor” diye konuşan Erhürman, Arıklı’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları anımsattı ve Arıklı’nın “Sadece YDP’lilerin hakkı yoktur” ifadelerini eleştirdi.
Erhürman, “Haklar, mevzuat gereği kime verebiliyorsanız, kim hak kazandıysa ona aittir. Bir partiye mensup olanlara değildir. Her kim siyaseten verdiyse geçmişte bu izinleri, çıkarın onları iptal edin. YDP’lilere sıra gelince onların hakkı yoktur demeyin çünkü tehlikeli sulara giriyor. Bu söylediğiniz 1974’ten sonra adaya gelmiş veya burada doğmuş insanlara bu hak veriliyor ya da verilmiyor demek istiyorsunuz. Bu söylediğiniz şey ayrımcılıktır. Bu insanlarımızın önemli bir kısmı da YDP’li değildir” diye konuştu. Erhürman “Bu zihniyet böyle devam ederse, bu memleket yok olacak” dedi.
 
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