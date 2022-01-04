“Borçlanmak yerine, Türkiye’den destek alabilmeliydiler”

HP lideri Özersay, hükümetin son olarak 300 milyon TL iç borçlanmaya gitmesiyle ilgili “Türkiye ile diyalog halinde bunları masaya yatırmaları ve gerekli destek konusunda girişim yapmaları gerekirdi” dedi



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin son olarak 300 milyon TL iç borçlanmaya gitmesinin, 23 Ocak’tan sonra kurulacak hükümetin sırtına büyük bir yük olacağını belirtti.

Özersay katıldığı bir televizyon programında, hükümetin daha önce maaşları ödemek için önemli ölçüde Merkez Bankası’nın kâr payından avans çektiklerini anımsatarak “Ama bu da yeterli olmadı ve 300 milyon ek borçlanmaya gidiyorlar. Bu, seçimden sonra gelecek hükümetin sırtına büyük bir yük olacak” diye konuştu.

Bu borçlanmalarla, yeni hükümet kurulması sonrası maliyenin ciddi şekilde zorlanacağına dikkat çeken Özersay, “Türkiye ile diyalog halinde bunları masaya yatırmaları ve gerekli destek konusunda girişim yapmaları gerekirdi” dedi.

HP’nin 23 Ocak seçimlerinden sonra hükümet kurulmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Özersay, “Bu siyasi istikrar sağlanması anlamında da önemlidir” dedi.

Özersay, geçmiş hükümet dönemlerinde, HP’nin halkın hak ve menfaatlerinin sigortası olduğunu söyleyerek “Bundan sonraki süreçte de geçmiş dönemlerin verdiği tecrübeyle daha sağ duyulu bir şekilde daha uzun süreli ve istikrara sahip hükümetler kurulması hedefimizdir” diye konuştu.

Siyaseti ve toplumu dönüştürmenin zaman aldığını belirten Özersay, şimdiye kadar bu konuda adımlar attıklarını, bunların yavaş yavaş meyve verdiğini ifade etti.

“2018’de Halkın Partisi’ne bir ilgi vardı. Ama sandığa gitmeyecek olanlar da vardı” diyen Özersay, sandığa gitmeyeceğini söyleyen insanların büyük bir bölümünün geçmişte olduğu gibi, yine de sandığa gideceğini söyledi.

HP’nin görevdeyken sosyal konut projesi başlattığını, bunlardan birinin Güzelyurt, diğerinin de Mağusa Maraş’ta olduğunu ifade eden Özersay, “Bu 1980’lerde geçmişte oldu. Biz göreve geldiğimzde bu başlattığımız projelerimizi sürdürüp tamamlayacağız” dedi.

Müteahhitlerle de görüştüklerini ve gençlerin Mortgage gibi bir sistemle kira öder gibi ev sahibi olacaklarını ifade eden HP Lideri Özersay, “Kırsal kesim arsaları noktasında da, altyapıları bir tamam olacak şekilde kırsal kesim arsası da vereceğiz. Ama bunları da yaparken, haksız yere değil, adil ve hak edenlere olacak şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

