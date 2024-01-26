“BM kararları artık geçersiz”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Güvenlik Konseyi kararlarını “süresi geçmiş, artık geçersiz” olarak niteledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen “Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi”nde konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun tarifinin “Rum tarafının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ diye tanınması” olduğunu vurguladı; “Tarif yapılmadığı ve bu tarif üzerinde ilgili tarafların mutabakatı olmadığı sürece Kıbrıs sorununun çözümünden bahsetmek asla gerçekçi değildir” dedi.

Bu tanınmışlığı Rumların diğer ülkelerin de desteğiyle pervasınca Kıbrıs Türkü’nün aleyhine kullandığına işaret eden Ertuğruloğlu, enerji konusunun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin önümüzdeki hafta adada temaslarına başlayacak bir kişisel temsilci atadığını anımsatan Ertuğruloğlu, temsilcinin görevini aktardı; Türk ve Rum tarafının bu konuda farklı yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

Rum tarafının kişisel temsilciden 2017 yılında Crans Montana’da kopan müzakere sürecini devam ettirme ve federasyon ortaklığı yaratmaya yönelik müzakereleri başlatma zemini olduğunu duyma arzusunda olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, bunu eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kişisel temsilciye 6 aylığına verdikleri onayın yeni devlet politikalarında herhangi bir değişiklik anlamına gelmediğini dile getirerek, özetle, “İki taraf arasında yaratılan statü eşitsizliği Kıbrıs meselesinde kalıcı bir anlaşmaya varılamamasının tek nedenidir. Artık iki eski ortağın yeni bir ortaklık kurarak tek devlet yaratma olasılığı tamamen ortadan kalkmıştır. Gelecek, iki egemen eşit devletin iyi komşuluk ilişkileri içinde varlığını sürdürmesindedir.” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi kararlarını “süresi geçmiş, artık geçersiz” olarak niteleyen Ertuğruloğlu, BM’nin Kıbrıs konusuna yaklaşımını, Kıbrıs Türk tarafının federasyon tezinden rızasını çektiğini yansıtacak şekilde güncellenmesi gerektiğini vurguladı.



