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"BM Genel Sekreteri 5+1 konferans için yakında davet yapacak"

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"BM Genel Sekreteri 5+1 konferans için yakında davet yapacak"
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, BM Genel Sekreteri (BM GS) Antonio Guterres’in yakın bir zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi konferansın (5+1) yapılması için tarafları davet edeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, görüşmelerini hatırlatarak “Genel Sekreter çok yakında Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi bir beş artı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor” dedi.

Dujarric, toplantının amacının, taraflar arasında öngörülebilir bir gelecekte kalıcı yada sürdürülebilir bir çözüm için ortak bir zemin olup olmadığına bakılmak söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gayri resmi toplantının tarihinin çok yakın bir zamanda açıklanacağını ekledi.

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