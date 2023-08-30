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BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença, Ankara'yı ziyaret edecek

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença, Ankara'yı ziyaret edecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença'nın 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Jença'nın 27-29 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs'ta iki tarafla görüşmeler yürüttüğünü aktaran Dujarric, "Ziyaret, BM'nin Kıbrıs sorununu çözmek için taraflar arasında ortak noktaları keşfetmeyi amaçlayan temasları kapsamında gerçekleşti." açıklamasında bulundu.
Dujarric, görüşmelerde yakın zamanda sahada meydana gelen gelişmeler ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) yetkisinin ele alındığını kaydetti.
Jença'nın BMBG'ye de bir ziyaret düzenlediğini kaydeden Dujarric, Genel Sekreter Yardımcısının BM barış güçlerine "profesyonellikleri ve hizmetleri" için teşekkür ettiğini söyledi.
Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne ilişkin bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine ise Dujarric, "Henüz bir gelişme yok." ifadesini kullandı.
Dujarric, Jença'nın 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara'yı ziyaret ederek yetkililerle görüşeceğini duyurdu.
 
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