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BKP seçimi boykot edecek

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BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bu seçimde de Türkiye’deki AKP iktidarının UBP lehine çalıştığını söyledi ve “Müdahaleler, seçimleri seçim olmaktan çıkardı” dedi

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BKP seçimi boykot edecek
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimi boykot kararı aldı.
Parti Meclisi’nden oy birliğiyle alınan kararı BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, dün düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.
BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün ile MYK üyelerinin yer aldığı toplantında konuşan İzcan, “BKP, seçim oyununun parçası olmayacak… Doğru olan rejime karşı birlikte mücadele verilmesiydi… Federasyonda, barıştan yana olanlar bunu kabul etmedi” dedi.
Halkın partilerin birbirinden farksız olduğunu, seçimlerle bir şeyin değişmeyeceğini farkında olduğunu söyleyen İzcan, boykotu BKP’nin boykotu olmaktan çıkarmak, toplum geneline yaymak için aktif bir kampanya yürüteceklerini, sandığa gitmeyenlerin yüzde 50’yi aşacağına inandıklarını belirtti.
Federal çözüm istediğini söyleyen siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle görüştüklerini, birlikte hareket edilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ ‘Barıştan, federasyondan yana olan partiler her zamanki gibi kendi aralarında yarışmayı, birbirini hırpalayarak KKTC parlamentosunda avantaj sağlamayı tercih etti. Doğru olan rejime, müdahalelere karşı durmak, birlikte mücadele vermekti. Federasyonda, barıştan yana olan siyasi partiler kabul etmedi. Kimse boykot kararı aldığımız için bizi suçlayamaz…” dedi.
“Müdahaleler seçimleri seçim olmaktan çıkardı. Bu seçim de anlamsızdır” ifadelerini kullanan İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bu seçimde de Türkiye’deki AKP iktidarının UBP lehine çalıştığını ileri sürdü.
Seçimden sonra verilecek mücadelenin başka bir safhaya geçeceğini de belirten İzcan, “Bu yapı Kıbrıs Türk toplumunun iradesini temsil etmiyor… Buradaki rejimin meşrutiyeti tartışmaya açılmalı” ifadelerini kullandı.
 
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