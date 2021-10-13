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“Bizim de UBP’den şikayetlerimiz var”

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Hükümet’in yarın nisaba destek vermeyeceğini bildiren Arıklı “Bizim de UBP’den şikayetlerimiz var. Yapmamız gereken icraatlarda engeller çıkarılıyor” dedi

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“Bizim de UBP’den şikayetlerimiz var”
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Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Perşembe günü  Hükümet’in nisaba destek vermeyeceğini açıkladı.
Arıklı, Pazartesi günü ise Meclis’in tatil olduğunu, dolayısıyla gelecek hafta da toplanamayacağını ifade ederek, “Bu nedenle önümüzdeki hafta da bitecek, fiilen Meclis kilitlenecek. Muhalefetin anlayışlı olması gerekiyordu” şeklinde konuştu.
Seçim yasaklarının 60 gün olduğunu kaydeden Arıklı, UBP Kurultay’ından sonrasına ertelenen bir takım çalışmaların bulunduğunu, bu nedenle de 1 aylık süreye ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.
Arıklı, “Vatandaşlık konusunda bekleyen 8 bin 500 dosya vardı, yarısına ulaşılamadı” dedi.
“Muhalefet Meclis’i kilitlemek istiyor” diyen Arıklı, “Bulun 26’yı gelin, hükümeti devirin” şeklinde konuştu.
Öte yandan hükümetle ilgili kendi içlerinde değerlendirme yapacaklarını kaydeden Arıklı, “Bizim de hükümet ortağı olarak UBP’den bir takım şikayetlerimiz var. Yapmamız gereken icraatlarda ortağımız tarafından bir takım engeller çıkarılıyor” şeklinde konuştu.
Arıklı, Başbakan Ersan Saner ile dün sabah diyaloga geçtiklerini söyleyerek, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma Bakanı Koral Çağman ile de 3’lü toplantı yaptıklarını, hükümetin durumunu değerlendirdiklerini ifade etti.
 
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