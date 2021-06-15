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“Bize kimse çözüm empoze edemez”

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“Bize kimse çözüm empoze edemez”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner bugün haftalık olağan görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Saner, görüşmenin ardından ayrı ayrı basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, koronavirüs vakaları ve Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri değerlendiklerini belirterek sürecin iyi yönetildiğini, aşılama çalışmalarıyla eylülde yüz yüze eğitimin başlaması beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Tatar, “İnşallah ekonomik hayat da eski boyutlarına gelecek” dedi.

22 Haziran Salı günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey yetkili Jane Holl Lute’un kendisini ziyaret edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendisine son pozisyonumuzu anlatacağız. Lute görüşmesinden sonra Sayın Başbakan’ın davetiyle Bakanlar Kurulu’na da katılacağım” diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun ne olduğunu, eşitlik temelinde iki devletli bir çözüm istediklerini kaydederek açıkladı ve “Bize kimse çözüm empoze edemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, cumartesi günü Antalya’da dünyanın çeşitli ülkelerinden temsilcilerin katılacağı önemli bir toplantıya katılacağını ve burada da çeşitli görüşmeler yapacağını açıkladı.

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