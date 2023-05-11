“Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz”

Başbakan Üstel, bir yıllık icraatlarını anlattığı basın toplantısında “Biz konuşmuyoruz. İş yapıyoruz. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, “Halka hizmet yolunda 1 yıl” ismiyle basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin farklı alanlarda attığı adımlar ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Üstel, hükümetin bir yılda yaklaşık 65 yasayı Meclis’ten geçirdiğini, bunların yanında 80’e yakın yasayı Meclis gündemine taşıdığını belirtti.

Kamu çalışanlarının alım güçlerini kaybetmemeleri için, imkanların da ötesine geçerek “tarihi artışlar yaptıklarını” dile getiren Üstel, özel sektörün desteklenmesi kapsamında on binlerce çalışanın sigorta primlerine destek sağladıklarını söyledi.

Üstel, “Hem işverenin yanında durduk hem de özel sektör istihdamının korunmasını sağladık” dedi.

Hükümetin önünde 3 yıllık görev süresi bulunduğunu bu sürede yeni ve büyük hedeflere doğru yürüyeceklerini söyleyen Başbakan Ünal Üstel, “Cesaret ve kararlılıkla bugüne kadar, atılamayan tüm adımları atmaya, ihtiyaç duyulan tüm reformları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Üstel, “Biz konuşmuyoruz. İş yapıyoruz. Bu bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimizdir. Biz az konuşuyoruz çok iş yapıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin tarım sektöründe üretim yapanları yalnız bırakmadığını söyleyerek, bitkisel üretim, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık alanlarındaki 10 bine yakın üreticiye 105 Milyon TL hibe sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen tarımsal amaçlı sulama suyunun Güzelyurt Ovası’na bağlantısını tamamladıklarını söyleyen Üstel, 44 kilometrelik Orta Mesarya Sulama Hattı ile içme kullanma suyunun KKTC’deki tüm yerleşim yerlerine ulaşması için gerekli 207 kilometrelik hattın ihalesini tamamladıklarını vurguladı.

Üstel, “Yaşam suyu tüm evlerimizle ve tüm ovalarımızla çok yakında buluşuyor” diye konuştu.

Üstel, hayvan hastalıkları konusunda başlattıkları çalışmalar neticesinde yüzde 10’lar seviyesinde bulunan hayvan hastalıklarını yüzde 2'ler seviyesine düşürdüklerini açıkladı.

Hükümetin bu bir yıllık sürede teknoloji, enerji, ekonomi ve sanayi alanlarında da gelişimin önünü açacak yasalara imza attığını dile getiren Üstel, “Halk sağlığını korumak ve ayrıca tarım sektöründeki kayıt dışılığı ve fiyatları kontrol edebilmek için yıllardır konuşulan ama başarılamayan Hal Yasasını Meclisten biz geçirdik.” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Teknopark yasası ve tüzüklerini güncelledik. Üretimimize yön verecek, İhracat Eylem Planını hazırladık. Sanayi Bölgeleri Yasasını Meclisten geçirdik. Sanayi Strateji Belgesi hazırlıklarını başlattık.

Hükümetimiz çağımızın en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerji konusunda çağı yakalamak adına önemli yasal düzenlemelere imza atmıştır”

Enerji Üst Kurulu Yasası ve Enerji Dairesi Yasasını Meclise gönderdiklerini dile getiren Üstel, çok kısa bir sürede Meclis’ten geçireceklerini, Enerji Verimliliği Yasası ve Elektrikli Araçlar Yasasını hazırlayarak Meclise göndereceklerini belirtti.

Akaryakıt sektörünü regüle edebilmek için sistemdeki bütün paydaşları otomasyon sistemine bağladıklarını söyleyen Üstel, Akaryakıt Otomasyon Sistemini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Anavatan Türkiye ile ilişkilere değinen Üstel, “Anavatan Türkiye ilişkileri bize göre finansal değil, yaşamsaldır” dedi.

Üstel “İmzaladığımız, son İktisadi ve Mali Ekonomik İşbirliği Antlaşması ile 9.5 Milyar Türk liralık tarihi bir kaynağa erişim sağladık.” dedi.

Antik Liman Yenileme ve Renovasyon Projesini başlattıklarını ve çok kısa bir sürede bitireceklerini aktaran Üstel, “Yenilenen Antik Liman'la ülkemiz, en önemli simgelerinden birine, eski değerini ve görünümünü koruyarak aynı zamanda çağdaş tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden kavuşacaktır” dedi.

Ulaştırma ve bayındırlık alanlarında atılan adımları da paylaşan Üstel, tamamlanmayan yol projelerine kaynak bularak tek tek tamamladıklarını vurguladı.

Üstel, “Yeni Lefke- Güzelyurt çift şerit yol projesini tamamlayıp hizmete soktuk. Balalan –Yenierenköy yolu ve 90 kilometrelik köy yolu projelerini tamamladık ve açtık. Dilekkaya'nın yıllardır süren yol sorunlarını çözdük. Girne Alsancak yolu için finansman bulduk, projenin 2. etabını başlattık ve çok önemli bir bölümünü tamamladık” diye konuştu.

Başbakan Üstel, kısa süre içerisinde Girne Batı Çevreyolu’nun tamamlanacağı ve Girne-Çatalköy Çevre Yolu ve Kuzey Lefkoşa Yolu bağlantı yollarının tamamlanacağını duyurdu.

“Yıllardır konuşulan, ancak bir türlü başarılmayan yerel yönetimler reformunu biz hayata geçirdik” diyen Üstel, bu sayede belediyelerin kapanmadığını, birleştirildiğini ve finansal açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek belediyeler yaratıldığını kaydetti.

Üstel, “Şimdi belediyelerimiz çok daha güçlü yapıları ile çok daha büyük hizmetler veriyorlar. Yine onlar yanıldı, biz haklı çıktık” diye konuştu.

Toplam 72 köyde yol, 50 köyde elektrik, 12 köyde su altyapı çalışmasının tamamlandığını duyuran Üstel, 14 yıldır çözülemeyen Kermiya Şehit Çocuğu Arsaları’nın su, kanalizasyon, elektrik ve telefon alt yapılarının tamamlandığını belirtti.

Bu dönemde Cezaevi projesinin tamamlandığını ve Veri Merkezi binasının açılışının yapıldığını anımsatan Üstel, yeni nesil pasaport uygulamasına geçildiğini, yabancıların taşınmaz mal alımlarında yapılan harç değişikliğiyle Sosyal Konut Projeleri ve Doğal Afetlere Hazırlık Fonu’na önemli kaynaklar sağladıklarını aktardı.

Üstel, çalışma yaşamı ve sosyal hizmetler alanlarında atılan adımlara da yer verdi.

Bu kapsamda, on binlerce çalışanın sigorta primlerine destek sağladıklarını ve İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin tümüne yüzde 20 kâr payı dağıttıklarını söyleyen Üstel, Sosyal Sigortalarda Optik Provizyon Sisteminin devreye sokulduğunu, Akit, Çalışma İzni, İşyeri Tescili, Ön İzin ve Yatay Geçiş başvurularında otomasyon sistemine geçildiğini ifade etti.

Çağdaş hizmet veremeyecek duruma gelen Çağlayan Çocuk Yuvası’nın yerine Yeni Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın inşaatına başlandığını ve yakında biteceğine de bildiren Başbakan Üstel, çok yakın bir zamanda Lapta yeni Yaşlı Bakım Evi Projesi’nin de biteceğini duyurdu.

Yıl içerisinde sağlık alanında atılan adımları da açıklayan Başbakan, hastanelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yıllardır ilerleme kaydedilmeyen, Yeni Girne Hastanesi İnşaatını hükümetimiz döneminde yaratılan finansmanla yeniden başlattık. 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız 160 yataklı Yeni Girne Hastanesi, Girne'nin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız son protokolle Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelinin atılması, Girne Hastanesi’nin iç donanımlarının tamamlanması, Güzelyurt Hastanesi'nin tamamlanması ve Pamuklu’ya yeni bir sağlık merkezi yapımı için kaynak sağladık. Çağdaş ülkelerde olduğu gibi Çocuk Acil Servisi'ni hayata geçirdik.”

Üstel, 2016 yılında yangından zarar gören ve tam 7 yıldır kapalı olan Devlet Laboratuvarını yenileme çalışmalarını başlattıklarını kaydederek, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yatak kapasitesini yüzde 50 oranında artırdıklarını hatırlattı.

“Bir türlü başarılamayan Yerel Yönetimler Reformu’nu biz hayata geçirdik” diyen Üstel, gösterdikleri cesaret ve kararlılıkla finansal açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek, araç ve personel sayısı bakımından güçlü, gelirleri artan belediyeler yarattıklarını söyledi.

Yeni Girne Hastanesi inşaatının da yine bu hükümet döneminde yaratılan finansmanla yeniden başlatıldığını aktaran Üstel, bu projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.

Başbakan Üstel, bu bir yıllık süre içerisinde Anavatan Türkiye ile kardeşlik hukukunun güçlendirildiğini kaydederek, Türkiye’ye tarihi ziyaretler gerçekleştirildiğini, tarihi projelere ve protokollere imza atıldığını söyledi. Üstel bu sürede Türkiye ile tarifi imkansız acıların da beraber yaşandığını ifade etti.

Üstel, Şampiyon Melekler’in de içerisinde olduğu 49 vatandaşın Türkiye’de 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybettiğini anımsatarak, davalarının takipçisi olduklarını vurguladı.

Tek bir vatandaşı dahi deprem bölgesinde bırakmamaya kararlı olduklarını ancak hepsini canlı olarak getirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Başbakan, bu kişilerin görev şehidi ilan edilmesi ve ilgili hakların verilmesi için yasal düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.

Türkiye’ye gönderilen yardımlar, halkın yaptığı mali destekler ve depremzedeler için başlatılan konteyner projesine de değinen Başbakan, nüfusa oranla en büyük arama kurtarma ekibinin, 500’e yakın arama kurtarmacının deprem bölgesine gönderildiğini, 2000’e yakın gönüllünün çalışmasıyla 100’e yakın yardım tırının ulaştırıldığını hatırlattı.

